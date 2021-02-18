25歲、50歲以上建立保護力　醫師列七大成人疫苗

【健康醫療網／記者曾正豪報導】門診有位媽媽扶著疼痛難耐、罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）的阿嬤說:「郭主任，長皮蛇後再打疫苗有沒有用?我現在打有沒有用?」

七大疫苗 建立成人保護力

樂生療養院社區醫學部郭紋翠主任表示，隨著新冠肺炎疫苗的問世，讓接種疫苗預防傳染病的重要性再度受到關注。疫苗的施打應由專業醫師針對個別健康與年齡等狀況，提供應施打的項目和接種時間點。郭醫師提出以下七種成人應接種的疫苗 ，並建議只有自己備足完整的抵抗力才能預防疾病、遠離各類傳染病。

一、50歲以上：

◎流感疫苗：每年打一劑。

◎肺炎鏈球菌疫苗：65歲以上及未滿65歲高風險群(如脾臟功能缺損或脾臟切除、免疫功能不全、人工耳植入者、慢性腎病變、慢性心臟疾病、慢性肺臟病、糖尿病、慢性肝病與肝硬化患者、酒癮者、菸癮者、腦脊髓液滲漏者、接受免疫抑制劑或放射治療者)，只要一劑，終身受用。

◎帶狀疱疹疫苗：50歲以上成人，不論之前是否得過水痘或皮蛇，建議都要打一劑。

二、20歲到50歲：

◎流感疫苗：慢性病患，每年打一劑。

◎A型肝炎疫苗：高危險群(慢性肝病、血友病、曾經移植肝臟病人、男同性戀或雙性戀或藥物成癮者)，或是職業易暴露（如醫療人員）、工作需往來流行地區者，建議接種2劑。

◎B型肝炎疫苗: 未曾接種B 型肝炎疫苗者，應依「0-1-6個月」之時程接種3劑。若為感染高危險群(血液透析或器官移植病人、接受血液製劑治療者、免疫不全者；多重性伴侶、注射藥癮者；同住者或性伴侶為帶原者；身心發展遲緩收容機構之住民與工作者；可能接觸血液之醫療衛生之工作者等)，則應追加1劑。

◎麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗：對於未曾接種、接種史不清楚者或檢驗未具麻疹或德國麻疹抗體者，應接種2劑，且間隔至少4週。

◎人類乳突病毒疫苗（子宮頸癌疫苗）:世界衛生組織建議，對於沒有性經驗且未曾感染過的女性接種效益最高，因此9到14歲或無性經驗者，可諮詢醫師視情況施打。目前HPV疫苗有三種(2價、4價、9價)，其中2價疫苗可供15歲以上女性施打、4價及9價疫苗適合15-45歲女性，但這三種疫苗不建議交替施打。

【延伸閱讀】

快速PCR流感篩檢畫出親子保護圈 交叉感染不入家門

冬日醫療保健大公開！ 醫師分享簡易用藥撇步



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49105/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/news/article/49105/更多健康資訊