路透社：德國BNT承諾按計劃售台灣新冠疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛福部長陳時中昨（18）日受訪時透露採購美國輝瑞（Pfizer）&德國BNT所共同研發的COVID-19疫苗500萬劑受到外力阻饒後，路透社今天報導，BNT公司發表聲明，仍會按計劃提供疫苗給台灣。

根據路透社報導，德國BNT（BioNTech）公司透過電郵發表聲明，表示他們仍計劃提供疫苗給台灣。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，台灣表示歡迎，台灣過去就和德國有許多商業上的往來，也是可以信任的商業夥伴。

中央社引述陳時中說法，去年疫情剛開始時，德國便派醫療專機到英國病患治療，各界對於德國人道醫療印象深刻，聲明中也展現德國人道醫療情操，指揮中心表達感謝與感佩，相信最後雙方一定會排除萬難簽署合約，跟台灣一起終結疫情。

外界好奇德國BNT願意賣疫苗給台灣，是否和車用晶片缺貨，轉而向台灣尋求支援有關。

陳時中說，台灣晶片受到全世界歡迎是好事，但跟疫苗是獨立事件，這次是BNT主動表達善意，希望本來的合約能夠完成，未來會持續和德國BNT保持聯繫，但強調跟上海復星醫藥集團沒有直接接觸。

媒體也詢問，先前和業者之所以無法談成合約，就是因為其中卡了上海復星公司，如今為何又有機會簽成。

陳時中指出，台灣和德國BNT的合約早已簽署，只差德國方面還沒簽回來，還是希望能向BNT透過商業疫苗購買。