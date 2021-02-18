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台灣男歌手陳昇術後恢復神速春酒演唱會如期　好事成雙正式升格當公公

台灣男歌手陳昇2020年因病開刀取消跨年演唱會，術後恢復狀況良好，將如期舉辦春酒演唱會與粉絲見面。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/18 14:13
「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」門票將於2月19日中午12點<a href="https://kktix.com...

「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」門票將於2月19日中午12點「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」門票將於2月19日中午12點KKTIX網站啟售(照片提供:新樂園製作)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣男歌手陳昇2020年因病開刀取消跨年演唱會，術後恢復狀況良好，將如期舉辦春酒演唱會與粉絲見面。

音樂人陳昇去年底例行身體健康檢查發現口腔腫瘤，旋即入院接受開刀治療，遵守醫生建議需要徹底休養身體，因此宣布中斷連續27年開唱的跨年演唱會。

去年底昇哥術後出院後，醫生有交代必須要少講話好好休養身體，在少說話不能唱歌的期間，昇哥卻也默默安排及完成了許多人生中重要的事件。11月底首次以「藝術新銳」畫家身分與好友黃志偉共同完成開畫展。當時雖然出院不久，一周左右身體就恢復得非常良好，樣態神清氣爽出席開展的晚宴，昇哥笑說還好天公疼憨人，提早發現就踩個剎車，進廠維修一下。

此外，農曆年前昇哥與昇嫂正式升格成「公公、婆婆」，這個新年陳家也多了個女兒一家人一起歡度新年。

開完刀後原先預計至少休養半年，幸運的是平時都有運動習慣的昇哥，術後恢復狀況一切良好，近來體力已恢復八九成，今(18)天宣布將舉辦「陳昇&新寶島康樂隊2021新樂園開春春酒演唱會」，門票將於2月19日中午12點KKTIX網站啟售。

陳昇的春酒演唱會一直也是昇哥每年例行的演唱活動之一，每年的跨年演唱會像大型Party總是在數千人的場地盛大舉辦，而春酒演唱會則是溫馨的與好友跟死忠歌迷相守的家族聚會，今年因為疫情持續當天也會以限量人數，實聯制登記後安排進場，雖然有著想要和歌迷好友相聚的熱切的心，要請購票參加的歌迷一定要遵守現場公告的防疫相關規定。

演唱會相關資訊

時間:2021年3月5日(五) 晚間8點
售票端點:https://kktix.com/
售票時間: 2月19日中午12點
票價:800元
陳昇
跨年演唱會
新寶島康樂隊
春酒
演唱會

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