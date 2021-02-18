兼任政院發言人開啟斜槓人生 羅秉成：嚴峻挑戰

前行政院發言人丁怡銘109年11月因牛肉麵失言風波請辭，行政院18日宣布，懸缺的政院發言人一職由政務委員羅秉成（圖）兼任。 前行政院發言人丁怡銘109年11月因牛肉麵失言風波請辭，行政院18日宣布，懸缺的政院發言人一職由政務委員羅秉成（圖）兼任。 (來源 中央社)

行政院政務委員羅秉成今天起兼任行政院發言人。他說，擔任政委前，他是當律師，這也算是斜槓人生；行政院長蘇貞昌去年11月下旬徵詢他時，他沒有太多掙扎，基於行政團隊的一員，接任發言人責無旁貸。

行政院秘書長李孟諺上午在行政院會後記者會轉述，行政院長蘇貞昌宣布，羅秉成今天起將兼任行政院發言人。

羅秉成在院會後記者會說，接任發言人工作誠惶誠恐，感謝李孟諺3個多月代理發言人職務，要內外兼顧，非常不容易。

他說，擔任政委前是做律師，這也算是斜槓人生，沒有預期到有一天會接任行政院發言人，不過，在擔任律師時期，就知道每個案子都是挑戰。

羅秉成表示，去年11月下旬蘇貞昌徵詢是否接任發言人，他沒有太多掙扎和糾結，因為行政團隊是一體的，他作為其中一員，責無旁貸，雖然是很嚴峻的挑戰，但他樂於學習 。

媒體詢問，未來會如何論述開放萊豬議題，羅秉成說，政策是延續性的，會延續原來的論述和政策主張；至今仍沒有萊豬進口，豬肉消費量也增加，顯示民眾對這個議題以平常心看待，也可以多放心。

對於國民黨推動反萊豬公投案，羅秉成表示，公投是人民權利，予以尊重。

媒體也提及，去年底羅秉成召開記者會宣布地方自治條例訂定瘦肉精零檢出規定違憲，引發正、反評價。

羅秉成說，他只是在記者會說明政府立場，主要是中央和地方分際、權限是嚴肅的憲政問題，他講的比較清楚，但無意挑起大戰，各方的指教讓他學習很多。

未來是否會帶領政院小編團隊，羅秉成說，他剛接手，相關事務會延續既有的方式處理，也會再精進。

政委兼任發言人是否業務繁重，羅秉成說，行政院組織法規定發言人可由政委兼任，過去內政部長徐國勇也曾任政委兼發言人，高雄市長陳其邁、前民進黨主席卓榮泰也都曾任政委兼發言人。