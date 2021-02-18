江啟臣入選《時代雜誌》次世代百大人物　改革台灣百年政黨

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國國民黨黨主席江啟臣獲選《時代雜誌》年度「次世代百大人物」（2021 TIME100 NEXT），也是唯一入選該榜單的台灣人，江啟臣今（18）日受訪時表示，國際社會與媒體非常關注國民黨的改革，他將警惕在心，並求穩健前行。

現年48歲的江啟臣入選第二年的《時代雜誌》（TIME）次世代百大人物，該榜單選出今年全球在各領域中崛起的明日之星。 （翻攝自《TIME》雜誌網站）

時代雜誌東亞特派員Charlie Campbell 在介紹文中寫道，作為國民黨有史以來最年輕的主席，江啟臣在去（2020）年國民黨這「亞州最古老的政黨」面臨兩次慘痛選舉敗選後接棒，面臨一連串充滿挑戰的改革。

國民黨在去年破天荒推派前高雄市長韓國瑜競選總統，卻輸給尋求連任的總統蔡英文多達250萬票，時任黨主席吳敦義偕國民黨高層集體辭職，隨後江啟臣在3月補選時獲勝，接棒執掌國民黨。

不過他上任之初便面臨高雄市長韓國瑜的罷免投票，最後韓國瑜遭罷免。

江啟臣在接受時代雜誌採訪時稱，「年輕人將成為我們黨的主要決策者」，不過時代雜誌介紹文也提及，國民黨一直以來擁護的所謂「九二共識」的論點—即台灣與中國同屬一中，不過兩岸對「一中」有各自的詮釋—並不受到台灣年輕人的歡迎，因為他們更想「開創自己的路」。

介紹文也稱，「未來區域穩定可能得仰賴江啟程的能力，這位在美國受教育的前學者及經濟學家得試圖走在這條繩索上，並同時抑制黨內民粹主義的聲音。」

國民黨預計在8月選出新任黨主席，在近期黨內大老頻頻示意有意參選黨主席之際，江啟臣未來勢必面臨一場硬仗。

江啟臣今日在立法院受訪時則表示，對於獲選感到「很榮幸也很欣慰」，他強調受到肯定的不是他個人，而是整個國民黨過去這段時間的革新改變，獲得國際媒體關心，國際社會也相當期待。

江啟程強調，未來國民黨改革將會持續，而且會團結、穩健，「我們不會躁進，但會堅定持續走改革路線」。

江啟臣表示，國民黨的改革不僅是兩岸論述，還包括組織面、財務面、地方黨務、地方選舉等都正同步進行，在過去將近一年時間，他坦承面臨非常大壓力，但表示「改革需要穩健的步伐、堅定的態度」，這樣態度必須讓不同意見的人感受到。