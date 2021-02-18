合歡山降冰霰 昆陽到松雪樓一帶現銀白世界

強烈大陸冷氣團影響，合歡山昆陽到松雪樓一帶18日清 晨間歇降冰霰。公路總局宣布，台14甲線武嶺到合歡山莊限加掛雪鏈通行。（民眾提供） 強烈大陸冷氣團影響，合歡山昆陽到松雪樓一帶18日清 晨間歇降冰霰。公路總局宣布，台14甲線武嶺到合歡山莊限加掛雪鏈通行。（民眾提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）強烈大陸冷氣團影響，雖水氣偏少，但合歡山昆陽到松雪樓一帶今（18）日清晨6點30分左右仍間歇降冰霰，山壁、地面可見少量積冰，讓巧遇冰霰的民眾又驚又喜。公路總局提醒，道路雖無明顯積雪，不過台14甲線武嶺到合歡山莊(31~33K)限加掛雪鏈通行。

中央社引述交通部中央氣象局說法，今天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，西半部及東北部日夜溫差大，雖然水氣不多，但合歡山一帶今天清晨到上午仍間歇降冰霰，包含標高3090公尺南投縣昆陽、標高3275公尺南投縣武嶺，及標高3150公尺花蓮縣合歡山莊等地，都可見山壁、地面有少量積冰，多數路面未明顯積雪，不過仍吸引不少遊客上山追雪賞景，武嶺人車不少。

公路總局第二區養護工程處表示，強烈大陸冷氣團影響，台14甲線武嶺至合歡山莊(31~33K)部分背陽面路面結冰限加掛雪鏈通行。另提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依管制公告，機車、重機及乙類大客車均禁止進入。

公路總局呼籲，請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，仍不排除因應氣候變化隨及管制交通，如非必要請勿前往。