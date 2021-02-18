國立傳統藝術中心接班人計畫　布袋戲、北管戲曲346場精彩必看

排灣族雙管鼻笛是世界罕有的樂器，笛聲輕柔哀婉，能觸動人們心裡深切的情感。圖為國寶藝師謝水能帶領結業藝生鄭偉宏、孫漢曄共同演出。 (圖/國立... 排灣族雙管鼻笛是世界罕有的樂器，笛聲輕柔哀婉，能觸動人們心裡深切的情感。圖為國寶藝師謝水能帶領結業藝生鄭偉宏、孫漢曄共同演出。 (圖/國立傳統藝術中心)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國立傳統藝術中心規劃346場以國寶藝師所傳承的劇目或曲目為主的精彩演出，將從2月23日至9月12日止，在宜蘭傳藝園區曲藝館登場。

國立傳統藝術中心辦理的「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」，是由國家級登錄重要傳統表演藝術保存者傳習計畫的結業藝生，也就是接班人擔綱主要演出者，搭配習藝中的藝生、劇團藝術家們共同演繹國寶藝師傳承的經典劇目。

今（2021）年有6個表演類別、11個團隊、23名結業藝生參與，將從2月23日至9月12日止，每周二至周日，每天兩場，在宜蘭傳藝園區曲藝館，帶來346場次的演出，邀請民眾來宜蘭傳藝園區看精彩好戲。

本計畫的演出內容是以國寶藝師所傳承的劇目或曲目為主，展現國寶藝師手把手傳授的精湛技藝。布袋戲團隊【山宛然劇團】、【弘宛然古典布袋戲團】、【陳錫煌傳統掌中劇團】及【彰藝園掌中劇團】將帶來〈大鬧水晶宮〉、〈武松打虎〉、〈巧遇姻緣〉、〈飛劍奇俠之藏經寺〉以及多齣國寶藝師傳承的經典劇目，展現接班人主演的口白功力與操偶技巧。

北管戲曲保存團體【漢陽北管劇團】精選西皮派〈天水關․收姜維〉以及福路派〈出京都․別府〉等傳習劇目，期待以戲帶功，落實北管表演藝術傳承之接班。【財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會】精選歌仔戲經典古冊戲《宋宮秘史》中的兩折戲〈九曲橋〉及〈審寇珠〉，展現劇中要角精彩的身段做工。

北管音樂類節目演出團隊【臺北木偶劇團】以及【延樂軒北管劇團】將以北管排場的方式演出。「排場」是北管子弟常見的表演型態，團員們會圍成弧型或外八字型，演奏或清唱樂曲，不施粉墨、不著戲服，以坐場方式表演。為了讓觀眾更好地入戲、入樂，兩個團隊分別搭配布袋戲搬演以及古風畫作投影，豐富觀眾視覺與聽覺的想像。他們帶來的作品分別是《高平關》、《秦瓊倒銅旗》、《困唐》及《鄭恩出府》。

【屏東縣滿州鄉民謠協進會】阿嬤們溫暖的歌聲過去兩年帶給觀眾許多感動，今年再次挑戰以戲劇串聯多首滿州民謠曲調，並編寫新劇本《親屬關係表》、《滿州放送》，展現民謠的生活性與當代性，相當值得期待。【伊誕創藝視界企業社】、【屏東縣台灣原住民文化研究會】的排灣族口、鼻笛與歌謠演出在去年也收到觀眾很好的迴響，今年再次帶來多首經典曲目，有歡樂喜悅的、思慕愛戀的、哀傷追憶的美好樂音，交織出部落日常生活的景象，邀請大家細細聆賞。

「110年傳統藝術接班人－駐園演出計畫」演出節目自今（110）年2月23日起至9月12日在宜蘭傳藝園區展開，每週二至週日安排精彩豐富的節目，歡迎民眾蒞臨欣賞。入場觀眾請依照防疫措施「實聯制」及對號入座規定，完成登記及劃位後進場，並請全程配戴口罩。傳藝中心亦會加強劇場消毒與清潔，讓每一位蒞臨的民眾在安心、安全的劇場環境中觀賞演出。

詳細演出訊息，請密切注意傳藝中心官網http://www.ncfta.gov.tw/。