蔡明亮及台灣HTC共製VR電影日本首映　線上論壇分享拍攝初衷

華人首部VR電影「家在蘭若寺」在日首映(圖/文化部) 華人首部VR電影「家在蘭若寺」在日首映(圖/文化部)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 蔡明亮與HTC合作的首部VR劇情長片《家在蘭若寺》已於日本首映，導演蔡明亮也現身線上論壇分享經歷。

榮獲第74屆威尼斯影展VR競賽單元入圍，由導演蔡明亮與HTC共同合作之華人首部VR劇情長片《家在蘭若寺》，在駐日台灣文化中心與日本藝術公社攜手推動下，於2月11日至21日在日本六本木商業中心「ANB TOKYO」進行首映，並於16日晚間邀請蔡明亮參與線上論壇分享VR電影的製作歷程。

台灣文化中心表示，文化部近年來積極協助產業在文化及科技的應用與開發，尤其在5G、VR的應用上更是希望結合民間力量共同推動，《家在蘭若寺》就是一個成功的案例。《家在蘭若寺》在日首映，共放映45場次。

本次線上論壇由蔡明亮和長期關注其作品的日本電影導演中村佑子進行對談，蔡明亮揭露VR技術結合電影美學的拍攝初衷，並針對製作過程、場景設計、創作概念等面向進行詳細解說，分享本片呼應疫情下對於人生與疾病的重新思考，也對於日本在地觀眾初次觀賞VR電影感到震撼與驚艷的迴響表示欣慰。

蔡明亮說，父母務農種植胡椒兼營小本生意，兄弟姊妹眾多，他自三歲起便跟隨外公外婆生活。因為兩老愛看電影，耳濡目染之下開始接觸電影的世界，度過了快樂的一段時光。

蔡明亮透露，相較於在馬來西亞時期觀賞的電影都是商業片，來台之後適逢解嚴，在政治局勢和言論自由鬆綁的情形下而接觸了各國的藝術電影，如黑澤明和小津安二郎的作品。台灣自由的氛圍也影響他日後電影拍攝的方向，依循自由意志而非受市場或票房左右進行創作。

在論壇尾聲，蔡明亮提及自1992年拍攝處女作《青少年哪吒》以來，從未受外在條件限制或操控自己的電影創作，能隨心所欲拍攝自己想拍攝的電影，對自己的導演生涯十分滿意而沒有遺憾。同時也感性宣告自己不會引退，將持續在電影創作的道路上前進。

台灣文化中心自2017年起與東京都港區公所、德國、法國文化中心、荷蘭大使館及日本藝術公社，以「Theater Commons」的概念形成文化夥伴體系展開合作。本屆以「Bodies in Incubation孵化／潛伏的身體」為策展主題，選擇VR及AR作為核心體驗，邀請各國具代表性的藝術家共同探討後疫情時代拓展現今藝術表現形式的可能性。