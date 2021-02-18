臉書拒為媒體內容付費 將阻擋澳洲用戶閱讀、分享新聞

社群龍頭臉書（Facebook）將阻擋澳洲用戶閱讀與分享其平台上的新聞內容，以反制澳洲政府擬制定法律，要求臉書與谷歌（Google）為新聞內容付費給澳洲媒體之舉。

臉書今天在部落格貼文做此宣布，代表大型科技巨頭回應澳洲新聞發行商要求的分歧。新聞發行商怪罪臉書等企業摧毀他們的廣告生意。

臉書澳洲暨紐西蘭總經理伊斯頓（Will Easton）表示：「這項審議中的法律根本上，誤解了我們平台與利用平台分享新聞內容的發行商之間的關係。」

「這讓我們面臨嚴峻的選擇：試圖守法，忽視這個關係的實際狀況，還是不再讓新聞內容登上我們的澳洲服務，我們心情沈重地選擇了後者。」

澳洲財政部長佛萊登柏（Josh Frydenberg）表示，11日他和臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）有場「建設性的討論」，雙方會繼續針對新聞媒體議價法有所討論。

佛萊登柏在推文中說：「（祖克柏）提出一些與政府新聞媒體議價法相關的問題，我們同意繼續對話，試著找到前進之路。」

澳洲聯邦政府表示，打算在未來幾週將新聞媒體議價法付諸表決。此法等於強迫Google與臉書和澳洲新聞媒體達成商業協議，否則，將針對付費金額進入強制仲裁。

Google也揚言關閉在澳洲的搜尋引擎，以避免「不可行的」內容法律，但他們已就新聞平台Google News Showcase與英國、德國、法國、巴西以及阿根廷的發行商簽約。