Alexa
  1. 首頁
  2. 政治

中國「千人計劃」竊智財：台灣至少33人加入 名單亦見44名日本學者

不只是台灣，「千人計畫」滲透澳洲、日本及歐美地區，哈佛大學教授也曾被爆參與。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/17 20:34
「千人計畫」是中國政府透過在美華裔科學家、企業家等滲透並竊取美方重要技術及機密的手段。（圖/中央社）

「千人計畫」是中國政府透過在美華裔科學家、企業家等滲透並竊取美方重要技術及機密的手段。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）自2008年12月開始，中國的「千人計劃」就透過各種利誘方式吸納海外高階人才，粗估10年來引進7600餘位專家學者，包括美國、台灣均有人士參與，最近又傳澳洲與日本亦遭到滲透，可見中國滲透學術研究的威脅持續擴大。

「千人計劃」實施後，美國學術單位深受其害，在史丹佛大學及哈佛大學中，均有教授都因加入計劃受到FBI調查。根據大紀元的報導，澳洲近期為了避免重要技術落入中國手中，拒絕多項科研經費的申請。在日本則是有媒體爆料，該國內至少有44名研究人員參與計劃，且其中有人在領取政府經費後，投入中國研究。

至於台灣，根據陸委會目前的掌握資料，僅了解到有33名專家學者加入。對此，陸委會警告，只要在政府擔任專職、現任國家科研人員或國立教職人員，未經許可不得參與中國各項國家基金及國家重點研發計劃，違反規定者，根據「兩岸人民關係條例」最高可處50萬元罰鍰。

由於近來紅色滲透的爭議不斷，許多台灣民眾對此也高度警惕。台灣基進組織部主任李雨蓁今(17日)表示，日前有民眾檢舉台北車站的台鐵電子公布欄上，出現華為的英文字樣及商標，透過IP網址可以發現，台北車站系統內部竟使用華為的路由器來聯網。對此，台鐵今回應，已於14日拆除網路通訊設備，且該螢幕設備也因故障目前暫停使用。

中國利用網路軟、硬體設備來偷取資訊的事件時有所聞，西方各國政府早已明令禁止官方單位使用中國製資訊產品，尤其是華為之產製品。至於台灣，行政院年初時則發出公告，請各機公務機關配合落實「擴大盤點」與「限期汰換」中國製產品，以減少中國盜竊政府資訊的影響。

中國「千人計劃」竊智財：台灣至少33人加入 名單亦見44名日本學者

民眾檢舉台北車站設備疑似使用華為路由器，台鐵17日回應已拆除路由器。（圖/FengshanYuChen之Facebook）
千人計劃
紅色滲透
中國
中共滲透
竊取機密

相關新聞

【稀土戰】中國擬祭出口禁令 衝擊美國國防工業
【稀土戰】中國擬祭出口禁令 衝擊美國國防工業
2021/02/17 14:46
中國船隻進入釣魚台海域疑配有大砲　國民黨籲中、日政府克制
中國船隻進入釣魚台海域疑配有大砲　國民黨籲中、日政府克制
2021/02/17 12:13
抵制中國「人質外交」　加拿大發起58國聯合宣言
抵制中國「人質外交」　加拿大發起58國聯合宣言
2021/02/16 11:01
拜登首場G7峰會2/19登場　聚焦疫情、經濟、中國等議題
拜登首場G7峰會2/19登場　聚焦疫情、經濟、中國等議題
2021/02/15 13:03
媒體報復戰！繼英國撤銷中國環球電視網　德國因歐洲「共享牌照協議」跟進停播
媒體報復戰！繼英國撤銷中國環球電視網　德國因歐洲「共享牌照協議」跟進停播
2021/02/13 15:08