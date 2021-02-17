行政院組改2階段推動 數位發展部先行

行政院官員17日表示，將在立法院本會期前送出與數位發展部相關的組織法草案。（示意圖／中央社） 行政院官員17日表示，將在立法院本會期前送出與數位發展部相關的組織法草案。（示意圖／中央社）

行政院官員今天表示，成立數位發展部刻不容緩，各界對於數位發展部也有共識，將在立法院本會期前送出與數位發展部相關的組織法草案，至於剩餘5部會的組改案，則可能在下會期送出。



行政院組織法修正案於民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前尚未完成組改的5部會，包括內政部下設國家公園署、交通部改制的交通及建設部、經濟部改制的經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部。另外，也將新成立數位發展部。



政院已有初擬版本，不過，由於組改案為大工程，各界也有不同意見，並未在立法院上會期送出，而是交由民進黨立法院黨團討論，凝聚共識。政院官員表示，由於成立數位發展部刻不容緩，也獲得各界的共識，因此數位發展部組改案將先行推動，本會期就會送出與數位發展部相關的組織法草案。



根據政院規劃，數位發展部將主管通訊、傳播產業、網路基礎建設、資訊通訊安全等業務，將整併國家通訊傳播委員會通訊傳播產業與輔導業務、交通部郵電司、經濟部工業局部分業務、國發會資管處，另行政院資安處也將併入數位發展部，並升格為資安署。



配合數位發展部成立，國家通訊傳播委員會將改制為通訊傳播監理委員會，專責內容監理業務，仍為獨立機關；科技部則轉型為科學及技術委員會。政院官員表示，另5個部會的組改案，可望立法院下會期送出。