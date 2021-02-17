多元入學新北特招今起線上報名 111學年度將改採同「群」招生

新北市110學年高中職特色招生專業群科甄選入學報名今(17) 日起開跑，共有13校23科提供927個招生名額。 新北市為全國唯一免會考、免在校成績的考區， 國中畢業生可依據興趣與性向，不受國中學籍區域限制， 報考理想中的科系與學校。

本次招生管道以書面審查與術科測驗成績為錄取依據， 考試內容包含：木工實作、動漫角色設計、靜物組合描繪、 汽機車電路裝配、識圖與製圖、植物識別與繁殖、遊戲角色描繪、 才藝專長、多媒材服飾設計等。 報名日期自110年2月17日至3月4日中午12時前， 各校將於110年4月24日辦理術科測驗， 簡章及術科測驗內容範例等訊息，請至委員會網站(http:// www.jfvs.ntpc.edu.tw)下載參閱進行報名， 另紙本簡章於13所招生學校販賣， 請有興趣的國三學生把握報名時程。

為發展本市所屬高級中等學校學校技職教育特色， 新北市自103學年度起鼓勵本市國中學生遴選符合其性向、 興趣與能力之科系就讀，特規劃特色招生專業群科甄選入學制度， 至今已邁入第8年。為因應新課綱入學者， 提供國中生在國中階段的性向試探後，得以有更多元入學的選擇， 已規劃自111學年度入學開始，改採以「群」 的方式進行招生及測驗， 考生可依自己的需求進行同群不同校及科的志願選填， 不再受報名時只能選填一校一科的限制，增加學生適性發展選擇。 有關111學年度同群招生及測驗的相關措施將陸續辦理宣導說明採 行方式。

教育局表示，110學年度是舊課綱學生入學的最後一屆， 未來因應新課綱，學校將調整招生策略，配合規劃以群的招生模式。 此外，特色招生對於性向明確， 喜歡動手操作的學生是一條暢通的升學管道，例如， 瑞芳高工108學年度畢業生土木科劉昆祈同學， 當年經由特色招生入學就讀，經過三年的技藝專研， 不僅獲得當年度的金手獎， 畢業後更保送進入國立臺灣海洋大學土木工程學系就讀， 藉由技藝翻轉人生。

新北市推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，透過專業( professional)、扎根(rooting)、國際( international)、跨域(cross- domain)、創新(evolution)等五個面向， 培養具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才， 全面提升新北市技職教育品質。 未來學生進入本市技術型高中就讀後， 教育局持續提供技職學生完善的專業培育， 培養與國際接軌技職人才。