北富銀信用卡五度獲萬事達卓越發卡貢獻獎 勇奪亞太區最佳風控獎

台北富邦銀行信用卡新春捎來雙捷報！今年富邦momo卡在短短13個月累計發卡量快速突破40萬張，稱霸電商聯名卡，亮眼的發卡成績擊敗國內眾多發卡銀行，勇奪萬事達卡「2020年度卓越發卡貢獻獎(2020 Greatest Contribution of the Year)」，創連續五年獲此殊榮的紀錄！此外，北富銀亦結合大數據分析能力，以先進、靈活的風險控管機制，防止信用卡及簽帳金融卡詐欺交易有成，榮獲VISA 全球服務品質大獎「2019亞太區最佳風險控管獎(Pursuit Excellent Gross Fraud Rates)」，為近五年唯一獲此獎肯定的國銀！
萬事達卡、VISA與JCB為全球三大知名國際發卡組織，其中，萬事達卡、VISA每年都會遴選表現優異的發卡銀行或收單銀行，這些評比為信用卡業務的年度盛事，深受金融圈重視。北富銀2020年除了J卡晉身百萬級卡別，momo卡亦在疫情推進宅經濟發威下，發卡量竄升，至2020年12月底，累積發卡量超過40萬張，穩坐國內電商聯名卡市佔第一，雙雙創下優異成果。momo卡佳績有目共睹，讓北富銀勇奪萬事達卡「2020年度卓越發卡貢獻獎」；此次也是北富銀連續第五年獲此殊榮，彰顯富邦信用卡多年來從卡友生活場景出發設計各式回饋與權益，已獲得市場認同。
除了卡友權益貼合生活需求、卡片使用便利外，好的信用卡還須具備高度消費安全性。尤其數位金融時代電商網購與行動支付蓬勃發展，使得盜刷、詐欺等案例層出不窮，若銀行能即時察覺、及時阻止，就愈能保障卡友權利，讓卡友放心消費。北富銀為防堵金融犯罪，早在主機系統建置詐欺風控模組，可以針對卡友刷卡消費的國家、商店、金額、累計筆數等資訊進行判斷，並對詐欺交易及時阻斷降低損失；同時亦運用大數據分析詐欺類型與交易模式，依時勢隨時調整詐欺監控條件，不畏詐欺手法的與時俱進。
根據統計，北富銀2019年全年因詐欺而損失的金額佔簽帳金額0.0015%(詐欺冒用損失率)，為國內主要發卡銀行中最低，亦為亞太區表現佼佼者，獲頒VISA全球服務品質大獎「2019亞太區最佳風險控管獎」，以表彰北富銀在信用卡及簽帳金融卡詐欺損失管理的傑出表現。
北富銀長期用心耕耘信用卡業務，未來將持續秉持「金融即生活，生活即金融」價值，結合最新的金融科技技術，為卡友量身設計專屬的回饋與權益，打造便捷、即時、安全的消費體驗，讓卡友刷得安心又盡興。