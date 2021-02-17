北富銀信用卡五度獲萬事達卓越發卡貢獻獎 勇奪亞太區最佳風控獎

台北富邦銀行信用卡新春捎來雙捷報！今年富邦momo卡在短短1 3個月累計發卡量快速突破40萬張，稱霸電商聯名卡， 亮眼的發卡成績擊敗國內眾多發卡銀行，勇奪萬事達卡「2020年 度卓越發卡貢獻獎(2020 Greatest Contribution of the Year)」，創連續五年獲此殊榮的紀錄！此外， 北富銀亦結合大數據分析能力，以先進、靈活的風險控管機制， 防止信用卡及簽帳金融卡詐欺交易有成，榮獲VISA 全球服務品質大獎「2019亞太區最佳風險控管獎( Pursuit Excellent Gross Fraud Rates)」，為近五年唯一獲此獎肯定的國銀！

萬事達卡、VISA與JCB為全球三大知名國際發卡組織，其中， 萬事達卡、VISA每年都會遴選表現優異的發卡銀行或收單銀行， 這些評比為信用卡業務的年度盛事，深受金融圈重視。北富銀202 0年除了J卡晉身百萬級卡別，momo卡亦在疫情推進宅經濟發威 下，發卡量竄升，至2020年12月底，累積發卡量超過40萬張 ，穩坐國內電商聯名卡市佔第一，雙雙創下優異成果。momo卡佳 績有目共睹，讓北富銀勇奪萬事達卡「2020年度卓越發卡貢獻獎 」；此次也是北富銀連續第五年獲此殊榮， 彰顯富邦信用卡多年來從卡友生活場景出發設計各式回饋與權益， 已獲得市場認同。

除了卡友權益貼合生活需求、卡片使用便利外， 好的信用卡還須具備高度消費安全性。 尤其數位金融時代電商網購與行動支付蓬勃發展，使得盜刷、 詐欺等案例層出不窮，若銀行能即時察覺、及時阻止， 就愈能保障卡友權利，讓卡友放心消費。北富銀為防堵金融犯罪， 早在主機系統建置詐欺風控模組，可以針對卡友刷卡消費的國家、 商店、金額、累計筆數等資訊進行判斷， 並對詐欺交易及時阻斷降低損失； 同時亦運用大數據分析詐欺類型與交易模式， 依時勢隨時調整詐欺監控條件，不畏詐欺手法的與時俱進。

根據統計，北富銀2019年全年因詐欺而損失的金額佔簽帳金額0 .0015%(詐欺冒用損失率)，為國內主要發卡銀行中最低， 亦為亞太區表現佼佼者，獲頒VISA全球服務品質大獎「2019 亞太區最佳風險控管獎」， 以表彰北富銀在信用卡及簽帳金融卡詐欺損失管理的傑出表現。

北富銀長期用心耕耘信用卡業務，未來將持續秉持「金融即生活， 生活即金融」價值，結合最新的金融科技技術， 為卡友量身設計專屬的回饋與權益，打造便捷、即時、 安全的消費體驗，讓卡友刷得安心又盡興。