部桃群聚足跡一度難追蹤 指揮中心擬推社交距離App

圖為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（截圖自中央流行疫情指揮中心2/17直播記者會） 圖為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（截圖自中央流行疫情指揮中心2/17直播記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園醫院爆發院內感染，疫調團隊匡列接觸者時，出現足跡難以追蹤的情形，疫情指揮中心研議在醫院內推廣社交距離App，一旦有確診用戶出沒，附近用戶手機就會跳出警示有助釐清接觸對象。

衛生福利部桃園醫院爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚案，如今相關人員檢驗均陰性，醫院也將恢復營運。

中央社引述中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（17）日下午在記者會中的說法，桃園醫院群聚案發生之初，疫調團隊在匡列確診者的接觸者時，遇到一些足跡難以追蹤的狀況，因此檢討時提出可使用去年開發出的「社交距離App」。

該App須由民眾自行下載，一旦附近有確診的用戶出沒、符合接觸定義等，手機就會跳出警示，民眾不僅可以得知自己的接觸史，也能以此和衛生單位通報。

羅一鈞說，由於這款App仍是自主性下載，相關資料都會存在用戶端，不會存在中央資料庫，只要把App刪掉，相關資料也會刪除，尊重用戶自主性跟隱私性，目前會先以獎勵的方式鼓勵醫院利用。

不過，羅一鈞指出，未來若有其他防疫需求，例如再次有院內感染時，可能就會要求特定範圍的對象必須全面安裝這款App，以利後續疫情調查等，現階段仍是獎勵推廣。