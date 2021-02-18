〈時評〉趙少康選總統　國民黨浮現分裂危機？

資深媒體人趙少康從有意角逐國民黨主席，到正式表態要參選下一屆總統，此舉已壓縮到他與高雄市前市長韓國瑜的合作空間；曾經從國民黨分裂出去的趙少康，這次大張旗鼓，恐怕會讓國民黨再度陷入同樣的危機。

趙少康日前重返國民黨，證實他是受到韓國瑜的勸進，讓韓趙合作的氣氛充滿整個黨內，帶給其他競爭者沈重的壓力。當時，許多韓粉看好韓趙配的模式，藍營也有不少人表達支持的態度。 因為趙少康和韓國瑜可以吸引到不同的群眾，以韓國瑜來說，有不少鐵桿泛藍的支持者，不過，由於韓國瑜昔日表現不佳，加上常說大話，一些「知識藍」不願意投給韓國瑜，這也是上次大選慘輸的主因。

反觀趙少康，長期發表論述、觀點犀利，塑造出菁英形象，更有一群知識藍的死忠支持者，因此，韓趙合作受到藍營高度期待。 只是趙少康的雄心壯志不僅止於國民黨主席，他更有意代表國民黨參選2024年的總統大位，而且趙少康不願屈居副手。

換句話說，韓國瑜若想和趙少康合作，日後會演變成為「趙韓配」，然而，韓國瑜已是參選過總統的人士，不太可能退而求其次，選擇去當一位默默無聲的副手。 換言之，不論韓趙配、趙韓配幾乎已不太可能成形，這樣的發展態勢，也讓國民黨準備面臨分裂，因為若是趙韓不合作，那重返國民黨的趙少康，等於是讓國民黨內多一位競爭者而已。

可以想見，就算趙少康能激發國民黨的活力，但等到黨主席選舉、總統初選時，各陣營彼此攻訐，只會讓國民黨內部關係更加緊繃。 當然，另一種可能的情況是，由韓國瑜挑戰黨魁大位，然後幫趙少康抬轎，並由趙少康選擇其他人出任副手，韓國瑜只要當一位「造王者」即可，這未必是不可行的模式，但關鍵在於韓國瑜是否願意放下身段，去成就趙少康的大業。

不過，只是韓國瑜願意點頭，韓粉也不一定能夠全力支持，而因為趙少康的提前表態，已經打破趙韓原本的默契，未來若是趙少康不願讓步，那國民黨再度陷入分裂危機，也只是遲早的事情而已。

（作者李平華，資深媒體人）