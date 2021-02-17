【稀土戰】中國擬祭出口禁令 衝擊美國國防工業

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國川普政府下台前連連出手，以限制敏感科技輸中禁令扼住中國半導體產業咽喉，如今傳出中國打算以牙還牙，限制稀土出口，將雙邊戰線擴及戰略原料。

中國工信部上個月就《稀土管理条例》徵求公眾意見，擬嚴加控管17種稀有金屬之開採冶煉。其稀土佔全球供應鏈8成，握有壟斷市場之雄厚本錢。金融時報報導，一名不願具名的顧問透露，中國官員在一場會議中，特別詢問稀土出口限令會否對歐美國防產業造成衝擊，如美國製造F-35戰機等精密軍備之能力，想藉此增加抗衡美國之籌碼。

由洛克希德·馬丁公司生產的F-35戰鬥機，關鍵組件極度仰賴稀土，包括其電子動力系統。根據美國國會研究處（Congressional Research Service）報告，製造一架F-35至少需要417公斤的稀土原料，顯見一旦中國削減供應，對美國國防工業之傷害不容小覷。

然而，部分官員認為，管制稀土出口可謂雙面刃，此舉恐促使各國加速稀土開採，反而削弱了中國在市場的主導地位，就連國內礦業都不支持此政策。中國自2007年開始對開採量設定上限，確保稀土價格不墜，同時降低汙染。然而，由於上限並不具法律約束力，許多礦業往往超額開採，一旦新法上路，自家產業將面臨超額罰款。再者，光是中國國內稀土需求就供不應求，過去五年來產量跟不上需求，還得從美國與緬甸進口。

稀土成為兵家必爭原料，歐美不願受制於人，紛紛採取行動。由於中國主宰了全球稀土冶煉產能的4/5，為了降低對中依賴，美國國防部這幾個月來已分別與國內與澳洲礦業簽約，加強稀土冶煉能力。

稀土幾乎全從中國進口的歐盟，去年9月更揭櫫了稀土開採大戰略方針，要全面檢視27個會員國的相關資源，善加整合開發，確保礦藏供應安全。畢竟，稀土除了影響國防工業，也與汽車、通訊、醫療、電子產品等業息息相關，絕不能受少數國家宰制。

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