傳邱太三接府秘書長　台灣總統府否認

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）有媒體報導指前法務部長邱太三將取代李大維出任總統府秘書長，不過總統府在今（17）日否認。

國內某網路媒體今日以獨家方式報導，總統蔡英文倚重邱太三，擬邀請他出任總統府秘書長。

總統府發言人張惇涵今日回應，該則報導並未向總統府查證，目前總統府並沒有報導所稱的人事安排，請各界無須多加揣測。

張惇涵強調，現任府秘書長李大維不僅專業歷練豐富，特別在國際政經局勢快速變遷當下，他更是襄助總統推動國際相關事務的重要幕僚長。

現年72歲的李大維是資深外交官，曾任駐美代表及外交部長，他在2018年離任外交部長後，先後出任國家安全會議秘書長及海峽交流基金會董事長，並於去年（2020）執掌總統府。

邱太三在接受媒體訪問時則表示，確實有幫總統處理一些個案，但總統府秘書長這麼重要的工作，他自認做不來；他還稱大概媒體朋友嫌他太閒，幫他找工作。

現年65歲的邱太三在2016年至2018年間擔任法務部長，離任後受邀擔任國家安全會議諮詢委員，不過他在2019年因爆出司法關說爭議請辭國安諮委。

邱太三從政資歷完整，曾任國民大會代表、立法委員，也在地方服務過，曾擔任高雄市及桃園市副市長，在中央則除了法務部長外，擔任過大陸委員會副主任委員。