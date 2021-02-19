〈時評〉趙少康好大的口氣

才宣布重新投入中國國民黨懷抱的趙少康，以不可一世的口氣宣告：將代表國民黨參選2024總統大選，「放眼藍營，誰比我更適合」？前高雄市長韓國瑜，應該要回高雄，「哪裡跌倒就哪裡站起來。」至於黨主席江啟臣，親自出馬參選桃園市，應該是不錯人選。

乖乖，趙少康有沒有搞錯了？依《選罷法》規定，被罷免的韓國瑜4年內是不能再選高雄市長的，要韓前市長「哪裡跌倒就哪裡站起來」，最快也要等到2026，有點強人所難吧？而，連一個新加入的黨員，都可以猛吃起現任黨主席的豆腐，對其去從指點又編派的，可見，亂了套的中國國民黨，家中沒大人了。

還有，趙少康說，重回中國國民黨，是韓國瑜找他的。號稱要搖身一變代表黨參選下任總統的，是既無任何公職在身，又僅僅是中國國民黨一介陽春黨員的韓國瑜找來的，這個黨，人才還真不是普通的缺乏！

趙少康還預告，若當選總統，「要讓中天回歸52頻道」。這預告，無異不打自招兩點：其一，趙少康是目無「中華民國憲法」的，因為，「中華民國憲法」規定的總統權限，是對外締結條約、宣戰、媾和，對內公布法律、發布命令、大赦、特赦、減刑、統帥三軍等，「讓中天回歸52頻道」不知要援引那一項？其二，趙少康是認同總統的政治黑手，是可以操控NCC的頻道管轄權的，否則，「趙總統」憑什麼拍胸脯保證「要讓中天回歸52頻道」？

馬英九、蔡英文不願碰觸的赦扁議題，趙少康毫不避諱說：在阿扁先「認錯、道歉、還錢」後，「趙總統」可以特赦阿扁前總統，雖然有趙少康變「趙總統」的高難度門檻，話至少沒有玩法弄權之虞，因為，特赦確實是在總統的權限之內！倒是，沒有「趙總統」的頭銜，趙少康也可以以中國國民黨「超級黨員」身分，對中國國民黨黨國不分、不公不義的黨產，也來個「認錯、道歉、還錢」的呼籲宣示，以一新國人耳目，如何？

（作者為新竹教育大學退休副教授）