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新冠5零紀錄破功！新增一例境外移入 案939曾於美國染疫 來台自費採檢又確診

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/17 14:24
新冠5零紀錄破功！新增一例境外移入 案939曾於美國染疫 來台自費採檢又確診

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案939)，個案去年10月曾在美國當地檢出COVID-19陽性，11月中兩次檢驗結果皆為陰性後返台，近日因出境需求採檢確診。

指揮中心表示，案939為本國籍50多歲女性，長期居住美國(2019年6月自台灣出境)，去(2020)年10月17日曾出現喉嚨不適情形，10月21日在美國當地檢出COVID-19陽性後，於美國家中自主隔離，11月14日及18日兩次檢驗結果皆為陰性。

個案於去年11月27日返台探親，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀；個案因出境需要，今(2021)年2月15日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值35，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。已掌握個案接觸者共12人，其中7人為同住家人，列居家隔離，5人為非同住家人，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計938例確診，分別為822例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、879人解除隔離、50人住院隔離中。
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