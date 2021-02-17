保障飲水安全 環保局： 春節出門多日後返家 記得先做這件事

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新春假期結束返家要注意家中飲水安全！台北市環保局今（17）日表示，春節連假自家用水若滯留多日未使用，初始用水可能會有異味或沉垢，提醒民眾返家記得先打開水龍頭進行放流，將水管滯留多時的自來水排清。

環保局表示，春節連假民眾多會返鄉或出遊，自家用水若滯留多日未使用，初始用水可能會有異味或沉垢，提醒民眾返家記得先打開水龍頭進行放流，將水管滯留多時的自來水排清（可作為沖廁、澆花等用途使用），即可將異味或沉垢消除。若用水仍持續有異味或沉垢，建議先檢視水塔或蓄水池，若有髒污可進行清洗，以確保家中用水安全。

環保局說明，家戶使用的自來水經過淨水廠處理後，均經由台北自來水事業處連續監測及環保局檢驗雙重把關，確保水質符合標準後才會輸送到家戶。

但維護水質的安全並不是一件簡單的事，除了北水處、環保局、環保署等定期的檢驗、監控之外，還需要民眾一同協助配合，包括在水源保護區遊憩時切勿丟棄垃圾污染水源、使用符合規範的用水設備、定期清洗檢查自己家中的蓄水池及屋頂水塔等，另外如有購置淨水設備者，應定期清洗並更換濾心（材）。



環保局提醒，若家中水塔或蓄水池疏於維護管理，而有異物進入或積垢等情形，乾淨的水也有可能會變質，所以建議水塔或蓄水池每年應至少清洗1次並落實自我檢查，才能確保自來水用的安心。