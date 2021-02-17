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中國船隻進入釣魚台海域疑配有大砲　國民黨籲中、日政府克制

日本海巡署表示，四艘中國政府船艦在15、16日間進入釣魚台周邊海域，其中一艘船艦疑似配有武器

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/17 12:13
釣魚台列嶼

釣魚台列嶼 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）日本媒體報導，四艘中國政府船艦在週一（15）、週二間進入釣魚台列嶼周邊海域，其中一艘船艦疑似配有大砲，迫使日方升高警戒等級；我國國民黨今（17）日呼籲中日雙方均應克制，避免升高對立。

日本NHK引述日本海巡署報導，兩艘中國政府船艦自週一中午便進入釣魚台列嶼周邊海域，另兩艘中國船艦在週二清晨來到隸屬於釣魚台列嶼的赤尾嶼（Taisho Island）附近。

根據日本海巡署官員，其中一艘中國船艦疑似配有大砲，使得日本政府升高警戒等級，一方面用巡邏艦包圍日本漁船保護其安全，另一方面呼籲中國船隻儘快駛離。

中國在2月1日正式頒佈《海警法》，當中授權海巡署針對非法進入其領海的外國船隻使用武器，引發周邊國家包括日本、菲律賓的戒備。而這也是該部法律生效以來，中國首度有裝載武器的船艦進入爭議海域。

中國國民黨今日透過新聞稿表示，無論是中國或日本政府均應自我克制，不升高對立及武裝行動，避免危及區域的和平與穩定。

國民黨強調，無論是從歷史文獻，或是以地理與法理觀之，「釣魚台列嶼主權歸屬於中華民國，此事實毋庸置疑」，且釣魚台列嶼附近水域也是台灣漁民重要作業地點。

國民黨呼籲民進黨政府以實際行動捍衛台灣的主權與漁權，「不該自我噤聲、消極無為」，而應堅持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，積極向國際社會重申我國的立場。

日本稱釣魚台列嶼為「尖閣諸島」，包括台灣、日本及中國皆主張擁有釣魚台列嶼的主權，不過釣魚台列嶼現由日本政府實質控制。
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