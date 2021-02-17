巨頭紛買進激勵　比特幣衝破5萬美元創歷史新高

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）就在日前美國電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布已買進價值15億美元比特幣做為資產配置一環，激勵華爾街機構跟進買入後，比特幣交易持續火熱，16日單日更飆漲4.9%，創下盤中交易價50,547.70美元歷史新高。

8日特斯拉向美監管機關揭露已買進價值15億美元比特幣，公司也指未來在「合規且有限範圍下」將接受以比特幣做為支付的其中一種方式，可望成為第一家接受比特幣交易的主流車廠。消息一出後，美國大型金融機構（如紐約梅隆銀行、萬事達卡）也陸續適度買進做為資產配置的一環。作為全球第一個加密貨幣的比特幣，交易火熱，其它採用類似技術的加密貨幣也雨露均霑上揚。

目前全球加密貨幣已有逾千種，但仍以比特幣為首，而台灣在過去幾年也有不少新創公司採用區塊鏈技術創建虛擬貨幣或交易服務（如藝術品交易），但期間不少加密貨幣在缺乏市場與需求下以失敗告終。

Markets.com交易平台分析師Neil Wilson表示，四年下來，加密貨幣市場的光景變得很不一樣，從乏人問津，到現在許多大公司買進助漲市場熱度。

農曆春節期間台股休市，期間比特幣好消息連連，除了特斯拉，一些機構也紛紛表達投資興趣或考慮接受比特幣做為交易方式的一種。紐約梅隆銀行宣布計畫支援比特幣交易服務，可望成為第一家提供整合數位資產服務的國際型銀行；萬事達卡則表示會開始接受客戶用「特定」加密貨幣做為支付方式。

彭博報導，摩根士丹利旗下一投資部門考慮將比特幣納入投資對象。多位華爾街富豪級投資人已陸續買入比特幣，包括早年曾大膽投資谷歌（Google）及亞馬遜（Amazon）的傳奇價值型基金經理人Bill Miller，也在2017年起陸續布局，上月更向他的客戶喊買進。