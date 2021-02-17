外力阻撓！陳時中承認：500萬劑BNT疫苗簽約前被喊卡

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日首度鬆口，台灣原訂向德國BNT購買500萬劑疫苗，原本合約簽定在即、新聞稿都已經準備好，但最後因外力介入而生變。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，各國加緊腳步研發和採購疫苗，盼儘早讓生活恢復正常。

綜合媒體報導，陳時中早在去年就宣布，台灣預計向國際洽購2000萬劑疫苗，其中約500萬劑透過武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得，並洽購1000萬劑AZ疫苗以及500萬「其他廠牌」疫苗，但這500萬劑疫苗究竟是什麼廠牌、何時簽約，遲遲沒有下文，屢遭外界批評不透明。

指揮官陳時中今於Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》節目中首度坦承，這500萬劑就是輝瑞BNT疫苗，台灣早在去年就和德國BioNTech公司直接洽購500萬劑疫苗，由於德國BioNTech公司將台灣在內的大中華地區代理權都授權給中國的上海復星醫藥公司，台灣在談判過程中，一路都很擔憂有外力介入、政治壓力，才遲遲未公布廠牌。

陳時中說，去年底眼看簽約在即，雙方已正在互相檢視新聞稿，他在記者會中被問到疫苗購買進度時雖幾度想講，但最後仍忍住沒講出來，想不到對方就在簽約前夕以「內部有意見」、「國際疫苗分配」等因素急踩煞車。

陳時中表示，這中間究竟是商業關係或政治意涵，無法判定，想必是「有人不希望台灣太高興」。

此後，陳時中頻頻被外界批評在疫苗議題上不夠透明，他苦笑道：「我是有苦難言」，該合約至今沒有完成簽約，因此也沒有毀約問題，但他坦言，這確實打亂了台灣在疫苗上的布局，也使著之後面對疫苗問題時態度轉趨保守。

至於台灣是否採用中國疫苗？陳時中說，中國疫苗不在COVAX的名單上，也不在台灣的洽購名單上，畢竟中國疫苗很多三期試驗訊息都以新聞稿方式發布，台灣根本無從了解技術性層面的資訊，且中國也沒有表示要提供疫苗給台灣使用。

根據世界衛生組織（WHO）16日發布的每週流行病學最新資訊，截至14日的這一週，全球通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例比前一週減少16%，降至270萬例；新增死亡病例也比前一週下降10%，來到8萬1000例。但WHO秘書長仍警告「火勢還未撲滅」。

另外，世衛在全球劃分的6個區域中，有5區的新增病例下滑幅度達兩位數，包含非洲、西太平洋、歐洲、美洲和東南亞地區，唯獨東地中海地區新增確診病例攀升，增加了7%。