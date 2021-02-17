年後想轉職？　台北市與知名小籠包企業合作開出100職缺

鼎泰豐過去便曾與台北市就業服務處合作舉辦招募活動 鼎泰豐過去便曾與台北市就業服務處合作舉辦招募活動 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）台北市勞動局就業服務處與知名餐飲企業鼎泰豐合作，預定在週六（20）舉行專案招募活動，屆時將釋出12個分店共100個職缺，其中月薪最高的職缺超過4萬5,000元。

人才招募活動將在週六上午10時至下午4時於北市府中庭舉行。北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎年後要轉職、又對餐飲業懷有熱忱的民眾，加入鼎泰豐行列。

陳信瑜提醒，前來應徵的朋友，當天完成履歷投遞後即可直接面試，減少求職等待時間，民眾也務必換上正式服裝、注意儀容整齊，並保持親切笑容為面試加分。

就服處補充，求職者可先至「台北就業大補帖」網站專案招募活動「鼎泰豐擴大徵才活動」專區，下載履歷表並填妥列印及提前準備，將讓當天求職過程更順暢。

陳信瑜表示，去（2020）年因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，國內餐飲業業績大受影響，多數企業在人力及營運上大幅縮減，鼎泰豐卻堅持不減薪，且不間斷招募人才。

此次鼎泰豐將釋出12個分店共100個職缺，包含料理廚師（月薪達4萬5,000元以上）、餐飲服務專員與收銀專員（起薪超過3萬9,000元），以及傳菜品檢員、洗碗作業員，餐飲整理員等，起薪也有3萬5,000元以上。

另外，鼎泰豐也徵兼職餐飲工讀生，時薪最高可達210元。

北市就服處也將在3月13日在圓山花博爭艷館舉辦「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習就業博覽會，屆時將有222家廠商提供上萬個工作機會，歡迎有興趣的民眾前往應徵，更多活動詳情及徵才資訊可至「台北就業大補帖」網站查查詢。