【投資理財老生常談】牛轉乾坤 台股穏中求勝

總統蔡英文8日親訪台灣證券交易所，宣布去年台股大漲30.4%，「牛市」已經到來，這是台股史上第一次總統親自到證券市場，為股民打氣，肯定股市對經濟發展貢獻，而且預祝牛市大發，拼出好年。

長久以來，歷任總統都不願意對證券市場多置一詞，唯恐市場變化，造成投資人不悅，蔡總統能夠打破「禁忌」，願意跟證券市場站在一起，為投資人、全體從業人員及上市櫃公司打氣，當然值得肯定，也相信未來一年，台股將繼續「旺、旺、旺」，再創牛市歷史紀錄。

台股去年相當旺，金鼠年封關，收在15802.4點，大漲3683.69點，漲幅達30.4%，其中護國神山從333元，大漲到封關時632元，全年漲幅達89.79%，聯發科封關950元，漲幅高達126.7%，半導體成為守護台灣經濟發展最重要的產業，全體上市公司市值增加了新台幣11兆3722億多元，達到48兆1567億元，每位股民平均資產增加101萬元。

以成交量能計算，去(2020)年日均量2183億，單日成交值最高量破4000億元，累計全年總成交值達49.1兆元，量值均創台股60年來最高紀錄。台股去年新開戶數有148萬多戶，比前年暴增73.59%，如果以年齡層分佈來看，21到30歲投資人增加最多，占33％，有交易人數達438萬人，也是歷史最高紀錄，新手上路，膽識十足，當冲佔市場成交量最高達41.87%，是否賺錢，卻大有疑問，這是年輕投資人要考慮的問題。

不過去年股王大立光卻很落寞，封關守在3050元，雖然力守3000元大關，卻大跌38.7%，堪稱最失落的股王，長江後浪推前浪，江山代有人才出，古話果然有道理。

至於各界對鼠年台股看法如何？名主持人夏韻芬說，台股是巷弄美食，是年輕人投資組合必備款，但是透過台股基金，一籃子股票分散風險，就有信心參與未來漲幅。今年以來打敗大盤的基金近8成，就算不買個股，改抱台股基金或ETF都是可以考慮的選擇。

台灣先生、寬量國際策展長谷月涵說，台股這一波還沒有漲到頂，加權指數有可能漲到20000點，動能十足，但是投資人還是要小心，不要選擇投機股。國泰投信董事長張錫鐵齒預測台股續旺，目前是資金行情沒錯，投資人選股要回歸基本面，重視產業及個股的長期發展，不要跟著題材炒作。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧看好台股挑戰16800點，將由科技類股先發動進攻，非科技股接棒穿插演出，新冠肺炎疫情使許多零組件短缺，加上去年上半年基期低，會使企業獲利更顯強勁，隨著5G、雲端、人工智慧物聯網、電動車持續增加半導體成長動能，智慧需求回升，以及在家工作趨勢，都可能持續支持硬體裝置市場成長，但是里昂證券提醒投資人注意，半導體題材題材評價是否過熱。

台股自去年外資前十月大幅賣超台股，但是台商資金回流，內資買氣轉強，台灣經濟可望復甦好轉，預料今年經濟成長率可望在4％左右，企業獲利預估成長10％至15％，甚至可能達到20％，經濟基本面明顯好轉，可望支撐股市表現。

在資金方面，因為新台幣續強，可能在第一季升破28，資金將持續流入，加上股市新開戶數不斷，市場融資餘額增加，內資人氣旺，可望延續資金行情，股價浄值比已達金融海嘯時的2.25倍水準，達到10年多高點，但是股市漲多就是利空，跌多就是利多，台股在創新高的過程中，投資人要注意股市變盤風險。

目前諸多傳產或金融類股並未有多大漲幅，或價值仍在低估中，投資人可以注意，適度投資，但是對於評價過高，或淪於炒作題材之科技類股，需要審慎評估投資價值。避免一窩蜂搶進遭套牢。

台灣經濟正好，半導體產業將績旺，基本面佳，投資人有極佳機會在股市獲利。周三（初六）牛年初始雖然大開紅盤，仍建議宜以基本面佳之個股為投資標的，避免當冲或短線炒作，方為長期投資之道，也可為自己早日邁向財務自由化。預祝新的一年，投資人牛轉乾坤，人人健康、平安，發大財。