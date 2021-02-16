【開工喝咖啡享優惠】四大超商、路易莎開工限定優惠看這裡！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）結束了長達７天的歡樂農曆新年假期，第一天開工難免會精神不濟或鬱鬱寡歡，4大超商、路易莎聽到了大家的心聲，紛紛祭出開工限定的咖啡優惠，為上班族提神打氣，用滿滿的元氣迎接新一年的挑戰。

7-ELEVEN

7-ELEVEN自2月17日至3月9日連續3週推出CITY系列全品項任選享第2杯半價優惠（以價低者折），包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊）等品項。

週六補班日，CITY系列指定飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

全家便利商店

全家開工日（17日）於APP 隨買跨店取祭出一日限定優惠，首推消費者最愛的咖啡買1送1，包括Let’s Café「特大杯經典美式」、「中杯單品美式」，每位會員限購一組，兌換期限至4月15日。

萊爾富

萊爾富門市17日上午6點起推出「限量1元大熱美式咖啡」，每店限量100杯(售完為止)；線上會員APP則同步有「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」只要10元銅板價，每位會員限購10杯。

另外，17日至23日再加碼於萊爾富「Hi-Life VIP」App內的整買零取推出1周限定「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」同品項買6送6。

OKmart

OKmart於2月17日當天推出開工日祭出「大杯莊園美式或拿鐵買6送6」(限同品項)。

路易莎

路易莎於全台門市獻上寄杯開工慶，2月17日起至19日限時三天，飲品寄５杯（限同品項/規格） 享８折優惠，一次限購一組，無兌換期限，但不得跨店兌換。此外，寄杯品項僅限紙本Menu常態販售飲品為準(不含黑卡尋豆師手沖及其他商品)。