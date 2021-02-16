教育部與美國哈佛大學簽署備忘錄　合辦台灣研究計畫

美國哈佛大學費正清中心（翻攝自Google Map） 美國哈佛大學費正清中心（翻攝自Google Map）

（台灣英文新聞／文化組 台北報導）我國教育部與美國哈佛大學首度攜手簽署台灣研究合作備忘錄，盼藉此計畫增進台美雙方的學術合作，並推廣台灣的政經與歷史文化等知識。

教育部今（16）日發布新聞稿表示，教育部與哈佛大學在年初簽署備忘錄，由駐波士頓教育組代表與該校費正清中心（Fairbank Center for Chinese Studies）合作，進行為期三年的台灣研究計畫，並訂於今年8月正式開辦。

這是教育部首次與美國哈佛大學合作台灣研究，教育部提及，盼藉此計畫增進台美雙方的學術合作，並推廣台灣的政治、經濟、外交、歷史、社會、語言及文化等知識，而計畫主持人慕浩然（Daniel Murphy）與台灣淵源深厚，過去曾多次訪台考察，本身也通曉華語。

教育部指出，儘管今年初備忘錄完成簽署時，全球仍受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，哈佛大學仍持續推動台灣研究計畫，深化與我國的學術合作。

根據備忘錄，費正清中心將每年提供兩個研究獎學金名額，供受獎生進行台灣相關研究。

此外，該計畫也將鼓勵台美學生進行交換研究，除將每年贊助六位哈佛研究生赴台灣進行高級語言培訓或研究外，也將每年贊助八位台灣學生赴哈佛進行短期研究。

計畫也將贊助哈佛學者舉辦台灣研究學術會議、書籍研討會或赴台灣進行研究等，並贊助出版有關台灣或由台灣作者撰寫的學術專著。

該中心另將每年將舉辦至少五場台灣研究相關活動，邀請學術界或一般大眾參與，活動形式包括講座、論壇、電影賞析等。