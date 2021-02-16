【走春】把握最後一天假期　新竹縣推三大山區夢幻美景　彷若置身世外桃源

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因新冠疫情衝擊無法出國，春節期間國內旅遊人數較去年度成長，新竹縣有得天獨厚的「山、湖、海」各式美景，深獲遊客青睞，新竹縣政府特別精選縣內三大山區景點，邀請民眾新春假期到竹縣走春，飽覽山林春季美景，吸收芬多精。

新竹縣政府交通旅遊處表示，新竹縣五峰、橫山、尖石等山區鄉鎮，擁有大山大景的壯闊景色，其中尖石鄉司馬庫斯又有「上帝部落」的美稱，除了保有純樸的原住民文化、千年紅檜神木群，讓人心神嚮往，此外春季櫻花盛開美景，滿山的浪漫粉色更是讓人流連忘返。

此外，尖石鄉的「老鷹溪瀑布步道」，沿步道走進瀑布，空氣清新、滿滿的芬多精，溪流水質極為乾淨，四處可見苦花魚悠游，抬頭更有機會看到老鷹盤旋。原始又自然的步道，近來爆紅，被稱為尖石的秘境景點。近期縣府也將周邊附近老舊、破損的聯絡道路修整完成，讓民眾前往旅遊的路途更加安全。

老鷹溪位於竹60-1線鄉道約6.5K處，發源自李棟山，是玉峰溪的支流，亦為大漢溪上游的支流之一，步道入口緊鄰玉峰國小，老鷹溪步道長約1公里，步道終點為高15公尺、寬20公尺的老鷹溪瀑布，單程約40分鐘，適合闔家親子同遊。（取自新竹縣政府交通旅遊處網站）

海拔高達1,923公尺的五峰鄉「雪霸農場」，在這可細品咖啡香氣，觀賞雲海流轉變化，身處蓊鬱蔥綠山林之中，雲霧繚繞，彷若世外桃源一般，鄰近的「雲霧步道」、「野馬瞰山步道」也相當值得一訪。

位在橫山鄉大山背的「大崎崠古道」，當桐花盛開時，繁花紛飛的五月雪吸引不少旅人到訪觀賞。此外山腰間，近年來多了條遍植山櫻的櫻花步道，讓春天的步道增添粉色美景。

交通旅遊處長游志祥表示，疫情影響民眾選擇的出遊地點，郊外山林紛紛成為旅遊首選。去年，結合觀光局「脊梁山脈年」主題，推出「你來玩，我買單」振興旅遊方案，與旅行社合作規劃五峰、橫山、尖石等地區遊程，原預計一、二日遊共開放6000名，因報名踴躍，最終共有將近7000名民眾參加，依據交通部觀光局108年國人旅遊調查報告，每人每次旅遊支出推算，創造經濟產值超過2900萬元，將近投入經費的10倍產值，效益十分可觀。