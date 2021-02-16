【真朋友•真進展】美國在台協會處長酈英傑遊台灣府城 巧遇台南市長黃偉哲

美國在台協會台北辦事處長酈英傑（左）15日被網友在台南市街頭捕獲，台南市長黃偉哲（右）16日在高鐵台南站也巧遇酈英傑夫妻，歡迎他們繼續享... 美國在台協會台北辦事處長酈英傑（左）15日被網友在台南市街頭捕獲，台南市長黃偉哲（右）16日在高鐵台南站也巧遇酈英傑夫妻，歡迎他們繼續享受台南行。（台南市政府提供）中央社

AIT牛年新春賀歲影片(如下) 截圖

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）昨（15日) 被網友在台南市發現，相片瘋傳，引發熱議。台南市長黃偉哲今（16日) 在臉書發文附照證實，酈英傑夫妻確實到台南一遊，歡迎他們繼續享受台南行。

黃偉哲今天在臉書（facebook）發文指出，他今天在高鐵台南站發送平安福袋及防疫須知時，巧遇酈英傑夫婦；酈英傑盛讚台南是個適合旅行的美麗城市，酈英傑的太太也說台南共享自行車「T-bike」實在太便利了。

黃偉哲向酈英傑表達歡迎回到這座喜愛又熟悉的城市之意，因酈英傑1978年時曾以傳教士身分到府城宣教，對台南風土人情十分熟稔。

其實，酈英傑15日在台南現身被發現後，黃偉哲已回覆網友說，希望酈英傑夫婦來台南「記得點全糖去冰」，全糖是甘甜誘人的美味，去冰是熱情洋溢的人情味。黃偉哲說：「酈英傑夫婦，請繼續享受您的台南行。」

中央社報導，酈英傑夫婦15日騎著「T-bike」現身台南，相片被貼上臉書的台南社團，發文者說「一直覺得他很像某人，是我看錯嗎」。此文一出，立刻引起熱議，不僅有人附和說有看到酈英傑夫婦在中西區國立台南大學附近閒逛，也有人一口咬定是「確實是AIT處長啦」。

事實上美國在台協會（AIT）在台灣春節連假展開前夕，也就是2月9日，曾發布賀歲短片，台北辦事處處長酈英傑揮毫寫春聯，高雄分處吉祥物阿米牛也入鏡，片中並收錄多個台美防疫合作畫面，在周建華歌曲「朋友」伴隨下，展現「真朋友，真進展」。

AIT在臉書粉絲團發布賀歲短片並表示，2020年不僅是充滿挑戰、奮力抗疫的一年，也是台灣在關鍵時刻對美國伸出援手、展現深厚友誼的一年。祈望所有人在牛年都能健康平安、萬事如意，美方向台灣表達感恩之意。

影片中，酈英傑（Brent Christensen）、副處長（Raymond Greene）、文化新聞組長蘇戴娜（Diane Sovereign）等各單位主管，以及發言人孟雨荷（Amanda Mansour）揮毫寫春聯「牛年大吉」，阿米牛也來湊熱鬧。

AIT高雄分處吉祥物阿米牛（Amigu）形象取自美國水牛，穿著打扮融合台灣及美國元素，包括客家花布襯衫、牛仔褲及馬靴。

賀歲片也收錄台美去年(2020年) 防疫合作相關畫面，包括口罩捐贈、時任衛生部長艾薩（Alex Azar）來台訪問等。片尾響起歌曲「朋友」，呼應AIT強調美台關係是「真朋友，真進展」。