【恭喜發財!】刮好玩的~南台灣屏東20歲青年　意外刮中「超級紅包」100萬元

屏東潮州鎮20歲羅姓青年（左）大年初2買了春節限定款「2000萬超級紅包」，刮中3獎新台幣100萬元，16日現身彩券行致謝。中央社 屏東潮州鎮20歲羅姓青年（左）大年初2買了春節限定款「2000萬超級紅包」，刮中3獎新台幣100萬元，16日現身彩券行致謝。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東潮州鎮1名20歲羅姓青年，花新台幣3萬6000元買春節限定款「2000萬超級紅包」，刮中3獎100萬元。今天(16日) 他現身彩券行表示，純粹抱著刮好玩心情，沒想到刮中100萬元，「超開心」。

屏東潮州鎮這家彩券行大年初2開出「2000萬超級紅包」3獎新台幣100萬元，消息傳出，16日不少民眾結伴前往購買彩券。中央社

戴著黑色口罩的羅姓男子上午10時現身潮州鎮他中獎的彩券行，接受媒體採訪他表示，平常不會買彩券，只在過年時買，大年初二那天剛好路過彩券行，想說這家彩券是新開的，就走進店裡花了3萬6000元買了1本春節限定款「2000萬超級紅包」。

羅姓青年說，一次買1本是想碰一下運氣，刮到一半時就中了100萬元，當時超開心，事前並沒有拜神明，刮中後，帶著彩券回去向家中土地公答謝，家人也都高興尖叫。

生肖屬蛇、天秤座的羅姓青年當天除了刮中3獎外，1本18張的彩券裡也中了一些小獎，總刮中金額不只100萬元。他說，以往中獎最多只中2000元，這次是有生以來中的最大獎，刮中後，除了幫家人買手機外，其他錢存起來。

媒體問會不會趁著手氣好最近持續買，羅姓青年說，不會，他還是堅持過年才買，今天願意現身彩券行，也是希望讓彩券行生意興隆。

中央社引述彩券行負責人曾佩靜表示，店裡每天拜拜祈求能開出大獎，讓業績能夠蒸蒸日上，開出大獎前幾天一如往常的祈求過年能開出大獎討個好彩頭，就在焚香祈福時，香爐中的香突然發爐，火勢相當旺，心想必定有好事要發生。

曾佩靜說，羅姓青年刮著刮著還開玩笑的跟店家說他有預感要中大獎了，鞭炮先幫他準備好，果真幸運刮中100萬。

彩券行今天門庭若市，不少民眾結群買刮刮樂，連印尼籍看護都結伴購買，有幾名民眾當場刮中1000元，還有採訪的記者試手氣，刮中500元。