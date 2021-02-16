脫歐後遺症 貨櫃車司機三明治不能夾火腿

英國脫歐之後，往返英國、歐洲路線司機的三明治裡竟不能夾火腿，因為歐盟禁止旅客攜帶肉製品入境。（示意圖／Unsplash） 英國脫歐之後，往返英國、歐洲路線司機的三明治裡竟不能夾火腿，因為歐盟禁止旅客攜帶肉製品入境。（示意圖／Unsplash）

對於長途開車的貨櫃車司機而言，三明治等餐點最能方便解決一餐，但在脫歐之後，往返英國、歐洲路線的司機赫然發現，他們的三明治裡竟然不能夾火腿，因為歐盟禁止旅客攜帶肉製品入境。

英國與歐盟的貿易協議在格林威治時間2020年12月31日晚間11時（布魯塞爾時間2021年元月1日零時）生效，英國就此和歐盟正式分道揚鑣。不過，英國正因為武漢肺炎焦頭爛額，脫歐帶來的後遺症短期內感受不到。

原本預料正式脫歐後，英國機場可能因為護照和簽證問題大亂，但因為英國出現變種病毒，許多國家對英國祭出封鎖令，機場人潮大減，亂象暫時看不到。

然而，對於肩負運輸任務的貨櫃車司機而言，生活的改變第一時間發生在他們身上。

英國廣播公司（BBC）報導，根據歐盟規定，所有入境旅客不能攜帶肉製品與奶製品。就是這項規定讓司機的火腿三明治遭沒收。

荷蘭一家電視台NPO 1在邊境採訪，荷蘭邊境官員對司機說：「從脫歐之後，你不能帶特定食物來歐洲，像是肉類、水果、蔬菜、魚類這些。」因此邊境官員詢問司機，車上用錫箔紙包著的三明治裡有沒有夾火腿。

當司機回答「有」時，官員回答：「好吧，我們必須全部沒收。」

驚訝的司機詢問，是否可以至少留下麵包，官員說：「不行，所有東西都必須沒收。歡迎來到脫歐，先生。我很抱歉。」

英國當局之前已對貨運司機發布指南，警告他們「當心私人物品會受到額外限制」。指南中寫道：「你不能攜帶POAO（動物來源製品）進入歐盟，像是肉類或乳製品（例如火腿起司三明治）。」

歐盟執委會網站表示，這些禁令有其道理，因為這類製品「對歐盟的動物健康造成實質威脅」。「舉例來說，肉類、牛奶和肉製品、奶製品可能攜帶口蹄疫和豬瘟的病原體。」

不過，若從歐盟前往英國（包括英格蘭、蘇格蘭與威爾斯）的貨櫃車司機，暫時還可以帶火腿三明治當午餐，因為英國限制攜帶肉製品與奶製品的禁令從2021年7月才開始生效。