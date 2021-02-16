不敵前球后大坂直美 謝淑薇澳網女單止步8強

網球女將謝淑薇在今年的澳網屢創驚奇，但今天她被前球后、2019年曾在澳網奪冠的大坂直美以直落二拍落，在今年的澳網女單止步8強。

35歲的謝淑薇這次晉級澳洲網球公開賽女子單打8強，是殺進大滿貫單打8強的台灣女將第1人（盧彥勳2010年闖進溫網男單8強，是台灣首名打進大滿貫單打8強的選手），更是網球1968年進入開放年代（Open Era）以來，初嚐大滿貫8強滋味最年長的選手。

曾為球后的日本女將大坂直美（Naomi Osaka），目前世界排名第3，謝淑薇過去5度與她交手，僅於2019年在邁阿密網賽贏過，但謝淑薇刁鑽且難以預測的球風，讓大坂直美也直呼：「非常難纏」。

擁有日本和海地血統的大坂直美，2018年在大滿貫之一的美國網球公開賽，以直落二擊敗前球后，手捧23座大滿貫單打冠軍（另有13座雙打冠軍）的地主名將小威廉絲（Serena Williams）而一戰成名，她2018年、2020年在美網奪冠，2019年也曾在澳網稱后，生涯至今拿下3座大滿貫冠軍。

這場比賽開打後，前3局雙方各自保發，第4局謝淑薇的發球局遭破，以1比3落後，之後3局兩人又各自保發，第8局謝淑薇再被破發，只能先以2比6讓出首盤。

謝淑薇次盤的第1個發球局就遭破發，陷入0比2落後，之後雙方一路各自保發，2比5落後之際，謝淑薇在第8局的發球局再度遭破，因此又以2比6丟掉。

最終，謝淑薇就以兩個2比6不敵大坂直美，加上先前女雙已意外早早出局，因此這次的澳網之旅就此結束。