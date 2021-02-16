北返人潮爆多 高鐵16日加開2加班車全對號 發車時間看過來

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（16）日大年初五，明（17）日就是開工日，因應春節連假即將結束，北返人潮眾多，台灣高鐵將於今日下午及晚間，自左營站加開 2 班次北上各站停靠之全車對號座列車。
高鐵公司提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。
高鐵表示，今日所有車次實施全車對號座，請旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。明日起恢復自由座服務，歡迎旅客多加利用。
- 加班車次資訊如下:
|日期
|車次
|左營
|台南
|嘉義
|雲林
|彰化
|台中
|苗栗
|新竹
|桃園
|板橋
|台北
|南港
|2/16 (二)
|8816
|14:10
|14:22
|14:45
|14:58
|15:09
|15:21
|15:39
|15:51
|16:04
|16:16
|16:26
|16:35
|2/16 (二)
|8862
|19:10
|19:22
|19:45
|19:58
|20:09
|20:21
|20:39
|20:51
|21:04
|21:16
|21:26
|21:35