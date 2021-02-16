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北返人潮爆多 高鐵16日加開2加班車全對號 發車時間看過來

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/16 12:02
圖片取自交通部網站。

圖片取自交通部網站。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今（16）日大年初五，明（17）日就是開工日，因應春節連假即將結束，北返人潮眾多，台灣高鐵將於今日下午及晚間，自左營站加開 2 班次北上各站停靠之全車對號座列車。

高鐵公司提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵表示，今日所有車次實施全車對號座，請旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。明日起恢復自由座服務，歡迎旅客多加利用。

  • 加班車次資訊如下:
日期 車次 左營 台南 嘉義 雲林 彰化 台中 苗栗 新竹 桃園 板橋 台北 南港
2/16 (二) 8816 14:10 14:22 14:45 14:58 15:09 15:21 15:39 15:51 16:04 16:16 16:26 16:35
2/16 (二) 8862 19:10 19:22 19:45 19:58 20:09 20:21 20:39 20:51 21:04 21:16 21:26 21:35

台灣高鐵
春節連假

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