北返人潮爆多 高鐵16日加開2加班車全對號 發車時間看過來

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（16）日大年初五，明（17）日就是開工日，因應春節連假即將結束，北返人潮眾多，台灣高鐵將於今日下午及晚間，自左營站加開 2 班次北上各站停靠之全車對號座列車。

高鐵公司提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵表示，今日所有車次實施全車對號座，請旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。明日起恢復自由座服務，歡迎旅客多加利用。

加班車次資訊如下: