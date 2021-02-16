美國YouTuber 莫彩曦申獲就業金卡　移民署盼更多專業人士來台灣發展

來自美國的YouTuber 莫彩曦近期申獲就業金卡，實現長住台灣的願望（照片來源：移民署提供） 來自美國的YouTuber 莫彩曦近期申獲就業金卡，實現長住台灣的願望（照片來源：移民署提供）

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）來自美國的YouTuber 莫彩曦在台灣擁有高人氣，她和先生Adam 經常透過影片介紹在台灣的生活，也讓更多人了解台灣文化。莫彩曦在去（2020）年再度回到台灣時，向政府申獲「就業金卡」以長期居留台灣，移民署則表示，將持續歡迎更多不同領域的外國專業人士來台發展。

莫彩曦於2016年來台後，憑藉自身開朗的笑容與流利的中文開設YouTube 頻道，分享在台灣及美國生活的點滴，不僅創下超高觀看次數，也讓莫彩曦及其丈夫Adam 在台灣擁有高知名度。

移民署表示，莫彩曦和Adam 在去年回到台灣後，便積極申請政府推動的就業金卡並已於近期申獲，實現長住台灣的願望。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，近年政府為延攬全球各地的菁英人才，制定了攬才留才的優惠政策，而考量這個世代工作型態的轉變，該政策也納入許多非傳統產業的工作者，如莫彩曦就是以新型態網路自媒體傳播者申請文化藝術類人才的就業金卡。

移民署指出，莫彩曦的影片透過網路平台播送，增進國際人士更加瞭解台灣文化，並對我國的形象宣傳有相當正面的效果，例如在疫情期間，莫彩曦號召在台各國人士共同製作感謝台灣的影片，對台灣積極對抗疫情的努力給予高度評價；返回美國期間，莫彩曦也應台灣觀光局駐舊金山代表及美國當地知名電視台CBS Entertainment 邀約，拍攝影片宣傳台灣。

莫彩曦還特別為台灣民眾量身設計線上英文學習課程，希望對台灣的英語教育盡一份心力。蘇慧雯也表示，期盼未來有更多不同領域的專業人士來台，一同為這片土地貢獻心力。

就業金卡是國家發展委員會2018年2月8日所頒布施行之「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）所推動的重點政策之一，即針對計畫或已經在台灣從事專業工作的外國特定專業人才，核發工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一的個人工作許可，提供外國人才自由尋職、就職及轉換工作等選擇。

根據蘇慧雯，針對向莫彩曦這類自由文化藝術工作者，其並無特定雇主，而申請就業金卡只需本身具有符合規定的專業資格，即可自行透過線上申請，對欲來台發展、深耕的外國專業人士，無疑增加許多便利性。