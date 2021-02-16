抵制中國「人質外交」　加拿大發起58國聯合宣言

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）加拿大在週一（15）正式發起一項有58個國家簽署的聯合宣言，盼透過國際壓力終結部分國家透過拘留外國公民作為外交威脅的情形，雖未明確指出特定國家，但加拿大及美國的官員皆表示他們所指謫的便是中國。

除了加拿大及美國，日本、澳洲、英國，以及幾乎所有歐盟27個成員國的外交部長皆簽署了這項倡議，不過這份宣言不具法律效力。

加拿大外長加諾（Marc Garneau）向路透社表示，這份聲明旨在向會拘留外國人的國家或有意採取這種手段的國家施加外交壓力，告訴他們這種行為是「令人無法接受的」；這也是各國首度針對此事作出聯合宣言。

加諾表示，「將人帶離其家人並利用他們作為談判的籌碼，是非法且不道德的」。

一位不願具名的加拿大官員表示，這份倡議是針對中國、伊朗、俄羅斯，以及北韓等會逮捕外國人的國家；他認為這份聲明多少能帶給北京一些壓力。

而在這份聲明正式公布前，中國官媒環球時報（Global Times）便引據不具名專家大肆批評該項倡議「具侵略性且欠缺考慮，意在挑釁中國」。

加拿大與中國近期關係緊張，在加拿大於2018年因應美國基於司法互助提出引渡要求，而逮捕中國科技巨擘華為公司副董事長兼財務長孟晚舟後，中國隨後便逮捕兩名加拿大公民。中國聲稱兩案沒有關聯，加拿大則批評中國此舉是「人質外交」。

美國國務院在上週才發表聲明，要求中國釋放遭到拘留的兩名加拿大人，並抨擊北京「使用威脅手段作為外交工具」。