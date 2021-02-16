17日開工日大陸冷氣團南下　輻射冷卻影響最低可達8度低溫

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受到東北季風及華南雲系東移影響，今（16）日各地天氣較涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨。明（17）日大陸冷氣團南下，越晚用冷，台南以北恐有8度左右低溫，直到19日（週五）白天起冷氣團才逐漸減弱。

中央氣象局表示，今日大年初五，上半天天氣和昨天類似，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，西半部地區為多雲到晴，下午起華南雲系東移，水氣增多，北部地區陸續會有降雨出現，入夜後中部地區也會有零星降雨。

溫度方面則變化不大，各地低溫約16至18度，高溫在東半部地區約22、23度，西半部地區可達24至27度，中南部日夜溫差較大，提醒民眾視溫度變化適時調整穿著。

在空品方面，根據環保署空氣品質預報資訊，今日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件較差，且清晨易有霧影響能見度；桃竹苗沿海地區受背風渦流影響，污染物濃度易上升；晚間華南雲雨區東移，北部及東半部地區降雨機率大，空氣品質可望稍好轉。

氣象局提醒，明（17）日開工日有大陸冷氣團南下，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚也有涼意；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」則提到，明日開始氣溫驟降、愈晚愈冷，明晚北台沿海平地最低將降至10度左右；北部及東半部有局部雨，晚間北台雨停；濕冷不到1天、轉乾冷。

週四(18日)起連五天，各地為晴朗穩定的天氣。週四至週六(20日)晨，各地「晴冷」，加上夜間「輻射冷卻」作用，台南以北很多地方的平地最低氣溫，將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週六白天起至下週一(22日)各地持續晴朗穩定，冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，夜間「輻射冷卻」很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右，年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整！下週二(23日)另一波東北季風南下，天氣轉變。