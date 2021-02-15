睽違日本30年6個月！東京股市收盤破3萬點　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 日本東京股市今天 (2/15) 在市場預期商業復甦的樂觀心理帶動下，大漲近2%，自1990年以來首度收在3萬點之上。

今天日經指數較上一交易日上漲564.08點（漲幅2%），收在30084.15點。今天收盤突破3萬點大關，也是自1990年8月2日(另一說為8月3日) 以來，睽違30年6個月的首次。

今天適逢周一，台灣仍在放春節連假, 但日本東京股市則迎接新的一週，早盤日經指數大幅反彈，一度升破3萬點大關。

綜合日本媒體與台灣中央社報導，日本去年第4季GDP季增3.0%，且連兩季正成長，激勵東京股市日經指數今天開盤後不久漲破3萬點大關，為泡沫經濟期以來，時隔30年6個月首見。

報導指出，今天日本內閣府公布去年(2020年) 10至12月的國內生產毛額（GDP）剔除物價變動影響的實質成長率季增3.0%，連兩季正成長，換算成年率成長12.7%，增幅高於市場預期。

此外，美國拜登政府為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創經濟而推出1.9兆美元（約新台幣53.2兆元）紓困案，以及武漢肺炎疫苗逐漸普及，讓投資人期待全球經濟復甦。

各國的中央銀行實施大規模寬鬆金融政策，資金面充沛，共同激勵股價上漲。

岩井日星證券公司（Iwai Cosmo Securities）股票經紀人堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）表示：「全國首批疫苗（施打）前夕，市場預期商業復甦的心理對股市情緒帶來支撐。」

日本預計最早從本周三也就是17日起，讓醫療專業人員接種疫苗。

法新社引述堀內分析：「市場對刺激經濟和貨幣寬鬆方案抱持濃厚期望，也有助提振樂觀心理。但由於現階段市場已經過熱，獲利回吐的賣壓可能隨時出籠。」