怪得有趣！全台灣各地區「五大獵奇景點」一次看

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）年節走春才剛結束，228連假又將到來，不少民眾面臨「景點荒」，不知道還能去哪玩！其實全台各地有許多既荒謬又有趣的「獵奇景點」，大部分是地方觀光單位規劃下的產物，近年來成為年輕人打卡的新地標，不妨趁假日來看看這些公共設施有多荒謬吧！

一、花蓮「迪士尼米老鼠」

花蓮市區美崙山景觀地標「米老鼠」。 (圖／市公所)

位在花蓮美侖山的「米老鼠」已有超過三十年的歷史，是不少當地人心中的代表地標，根據自由時報的報導， 其 前身為廢棄軍用碉堡，在前花蓮市長魏木村的提議下，爭取到經費修造，才免於被拆除的命運。

近年來因為其怪異又可愛的樣貌吸引許多年輕人到場拍照打卡，意外成為遊客必訪景點。

二、雲林「五年千歲公園」

翻修後的五年千歲公園，73個免費景點隨民眾拍照、參觀。（圖/五年千歲公園Facebook地標首圖）

你知道寺廟也有主題公園嗎？全台最大的寺廟公園「五年千歲公園」位在雲林 縣褒忠鄉馬鳴村，前幾年因園內的各種奇異恐龍雕像，以及顏色鮮豔強烈的建築，讓許多人入園拍照打卡，成為爆紅獵奇景點。

不過在去年經過政府翻修之後，色彩斑斕公共藝術品佔地兩公頃，搭配夜晚的燈光效果拍起來十分壯觀，吸引許多攝影師前往空拍，獵奇的氛圍減少後，更被媒體譽為雲林的奇幻樂園。

三、苗栗「秋茂園」

苗栗秋茂園的入口處雕像。 (圖／維基百科)

位在苗栗通霄的秋茂園已在網路上火熱許久，不過因為園內公共藝術實在太過詭異，近年來仍有許多觀光客前往朝聖。

根據大成報的報導，秋茂園 為旅日哲學博士黃秋茂先生於民國65年所建，園內將許多中國民間故事創作成為雕像，其中包含西遊記、八仙過海及十二生肖等，開放民眾免費參觀，而後由苗栗文觀局接手重新翻修。

四、台南麻豆「十八地獄」

台南十八地獄一隅。（圖/爆廢公社）

台南麻豆代天府裡的「天堂地獄」，建於民國68年，斥資近億元興建，其中「十八層地獄」的電動機關鬼屋，就用雕像搭配音效、燈光展演各種地獄的殘酷刑罰，其詭異氛圍讓不少人前往探索，也有許多人表示該宮廟設施根本就是「童年陰影」。

五、澎湖吉貝「珍珠小童」

澎湖在地藝術家吳飛達為吉貝設計新地標「珍珠小童」。 (圖／設計者吳飛達)

澎湖吉貝的消防隊旁幾年前出現了一尊「珍珠小童」，但因為眼神詭異，有人認為這尊吉祥物激似鬼娃恰吉，也有人說像外星人ET，陸續引發網友熱烈討論。

對此，地標創作者吳飛達在Facebook回應大眾，表示珍珠貝不是人成精化的人，所以用眼神的詭異，來表現精靈的感覺，整體還是以可愛為主，並謝謝大家讚美指教。