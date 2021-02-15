日本藝術家奈良美智來台灣檢疫　文總送上小籠包、珍奶解饞

日本藝術家奈良美智在推特上分享在台灣進行居家防疫期間收到的巧克力小籠包（翻攝自推特） 日本藝術家奈良美智在推特上分享在台灣進行居家防疫期間收到的巧克力小籠包（翻攝自推特）

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）享譽國際的日本當代藝術家奈良美智受中華文化總會之邀將於3月在台灣舉辦首次個展，他在週日（14）晚間飛抵台灣進行居家檢疫，而文總也送上知名小籠包及珍珠奶茶，總統蔡英文更寫了一封歡迎信給他。

文總歷經10個月的聯繫與溝通，終於促成奈良美智（Yoshitomo Nara）來台舉辦首次特展。《奈良美智特展（YOSHITOMO NARA）》訂於3月12日至6月20日於關渡美術館展出。

奈良美智則在週日晚間搭乘班機來台，配合台灣的防疫措施進行14天居家檢疫及七天自主健康管理。他透過Twitter 分享抵達台灣機場後，乘坐防疫計程車到防疫旅館期間，所完成的各項防疫措施，直呼台灣的防疫措施相當嚴格，也稱讚檢疫人員非常友善。

チョコ小籠包❣️ pic.twitter.com/L5Hrmbe2mc — yoshitomo nara, the washing hands man (@michinara3) February 14, 2021

媒體報導，適逢西洋情人節，文總準備了鼎泰豐的巧克力小籠包及春水堂珍珠奶茶，送到防疫旅館請奈良美智品嘗。

奈良美智稍早也分享一封由總統蔡英文署名的歡迎信。蔡英文表示，奈良美智在311東日本大地震10週年選擇來台灣舉辦特展，更加厚植台日友好的情誼，「您能親自來台佈展更展現了對藝術與作品的堅持，再次歡迎您的到來」。

蔡英文在信中也提及台灣有許多美食，「在您居家隔離的這段日子，我特地挑選了幾樣道地的台灣小點，希望您會喜歡！」