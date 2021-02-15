日本藝術家奈良美智來台灣檢疫　文總送上小籠包、珍奶解饞

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）享譽國際的日本當代藝術家奈良美智受中華文化總會之邀將於3月在台灣舉辦首次個展，他在週日（14）晚間飛抵台灣進行居家檢疫，而文總也送上知名小籠包及珍珠奶茶，總統蔡英文更寫了一封歡迎信給他。
文總歷經10個月的聯繫與溝通，終於促成奈良美智（Yoshitomo Nara）來台舉辦首次特展。《奈良美智特展（YOSHITOMO NARA）》訂於3月12日至6月20日於關渡美術館展出。
奈良美智則在週日晚間搭乘班機來台，配合台灣的防疫措施進行14天居家檢疫及七天自主健康管理。他透過Twitter 分享抵達台灣機場後，乘坐防疫計程車到防疫旅館期間，所完成的各項防疫措施，直呼台灣的防疫措施相當嚴格，也稱讚檢疫人員非常友善。
チョコ小籠包❣️ pic.twitter.com/L5Hrmbe2mc— yoshitomo nara, the washing hands man (@michinara3) February 14, 2021
媒體報導，適逢西洋情人節，文總準備了鼎泰豐的巧克力小籠包及春水堂珍珠奶茶，送到防疫旅館請奈良美智品嘗。
奈良美智稍早也分享一封由總統蔡英文署名的歡迎信。蔡英文表示，奈良美智在311東日本大地震10週年選擇來台灣舉辦特展，更加厚植台日友好的情誼，「您能親自來台佈展更展現了對藝術與作品的堅持，再次歡迎您的到來」。
蔡英文在信中也提及台灣有許多美食，「在您居家隔離的這段日子，我特地挑選了幾樣道地的台灣小點，希望您會喜歡！」