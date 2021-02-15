【兩大黨主席春節忙什麼?】蔡英文邀台灣網紅官邸聚會•感謝響應毛小孩公益桌曆　江啟臣趁西洋情人節•贈巧克力挺醫護

除了自家毛孩外，小英總統也特地邀請七組超人氣網紅，鄭家純、魚乾、好味小姐、A RAY、昆蟲擾西、巨人、希露弟弟啃雞腿，帶著他們的動物夥伴，... 除了自家毛孩外，小英總統也特地邀請七組超人氣網紅，鄭家純、魚乾、好味小姐、A RAY、昆蟲擾西、巨人、希露弟弟啃雞腿，帶著他們的動物夥伴，一起做公益。（圖/募資平台網頁zeczec.com）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）兼任民進黨主席的總統蔡英文去年(2020) 聯手人氣網紅發起「2021小英公益桌曆」募資，募得超過200萬元全數捐贈給動物保護相關團體；她在年前邀請這些網紅好友到家裡聚會，感謝他們熱心參與公益活動。

蔡英文去年聯手7組超人氣網紅: 包括雞排妹、魚乾、好味小姐、A RAY、昆蟲擾西（吳沁婕）、陳彥婷和巨人（黃皓平）、希露弟弟啃雞腿等，帶著他們的寵物一同響應公益，在「嘖嘖募資平台」(zeczec.com) 上發起「2021小英公益桌曆」募資活動，限量3500本在9小時內全數售罄，募得超過新台幣200萬元。

蔡總統今(2/15) 透過臉書貼文分享影片並指出，趁著年前，她邀請參與2021小英公益桌曆計畫的網路好朋友們聚會，感謝大家對公益活動的熱心參與。

蔡英文感謝這些網路好友，以及嘖嘖募資平台創辦人徐震共襄盛舉，和她一起幫助了更多毛小孩，也再次謝謝社群上的許多好朋友們加入響應，「在新的一年一開始，我們就一起完成了一件好事！」

人氣插畫家A RAY曾將蔡總統畫成星際大戰裡的尤達大師、綠巨人浩克，引起網路熱議。他這次帶著新作品送給蔡英文，是戴上口罩的蔡英文畫像，他說，覺得口罩滿有代表性的。

蔡英文看著畫像笑說，這跟以前的畫風差太多了；A RAY解釋，這是寫實的畫風，「啊！有沒有比較好看？」蔡英文笑著點了點頭說：「有」。

中央社15日報導，蔡總統也提到，雖然這次雞排妹鄭家純跟昆蟲擾西有事無法一起聚餐，「歡迎下次再一起相聚！」

另一方面，昨(2/14) 是西洋情人節，國民黨主席江啟臣向屏東青年農民購買了百盒「台灣手作無毒巧克力」，預計致贈給5所公私立醫院的護理人員，感謝醫護朋友在全球防疫默默付出，相挺守護台灣。

江啟臣透過臉書發文表示，在西洋情人節這天，他要祝福天下有情人，每天都能像過情人節甜甜蜜蜜；身邊還沒有情人的朋友，也能快快找到生命中的另一伴，分享人生中的每一個快樂時光。

他也指出，過去一年，不論全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）如何肆虐、變異，因為有醫護人員相挺守護，讓2020年台灣經濟成長率能維持2.98%的健康成長、台灣世界第一的「醫療保健品質」再次得到印證、身在台灣的大家仍然能正常生活作息。

江啟臣表示，他向屏東青年農民購買了百盒「台灣手作無毒巧克力」，要致贈給5所公私立醫院的護理人員，除了要向辛苦的醫護人員至上最高的敬意與謝意，祝福大家情人節快樂外；也要祈願新的一年，台灣能早日取得足夠的疫苗數量，全球疫情盡快遠離，讓所有辛苦的醫護人員早日回歸正常的生活。

中央社14日引述國民黨文傳會說明，江啟臣2月1日曾赴屏東黨員家製作手工巧克力，此次結合屏東青農，致贈巧克力給醫護朋友，將委請曾任台灣護理學會理事長的國民黨醫療委員會副主委王桂芸轉贈給相關公私立醫院。

圖/江啟臣臉書