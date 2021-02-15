【武肺快訊】台灣春節連續三天 +0　陳時中: 部立桃園醫院•最快2/19恢復正常運作

更新時間: 2021-02-15 14:55

首次發稿: 2021-02-15 14:31

桃園市長鄭文燦15日表示，過年期間特別到衛生福利部桃園醫院視察，部桃已完成年後營運的準備工作，醫護人員對回到工作崗位非常有信心與期待。中央社

衛福部桃園醫院群聚案截至2月9日為止，共21人確診，其中案907不幸病故。(圖/指揮中心)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣大年初二（13日）、初三（14日），加上今天初四(15日) ，台灣都沒有新增COVID-19國內或境外移入病例。根據指揮中心說明，這是繼去年（2020年）10月25至27日連續3天無新增確診個案後，間隔109天再次出現連續零確診!



指揮中心今下午2時召開記者會，說明最新疫情發展，由指揮官陳時中主持。在回答現場記者提問時陳時中也表示，衛生福利部桃園醫院群聚事件告一段落，預計春節過後最快19日重新運作，不過在恢復運作前，部立桃園醫院須先提出報告，還須經過專家小組巡檢，以確定運作上真的沒有問題。

中央社報導，指揮中心於本月（2月）7日宣布，清零計畫全員核酸檢測都是陰性，環境也都是陰性，院內感染風險解除。

這起群聚事件從1月12日發生，由院內感染擴散到患者家戶，前後共造成21人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中1人死亡。

桃園市長鄭文燦15日上午在防疫專案會議中指出，部桃回溯專案採檢3423人已全數完成，兩個集中檢疫所已撤除，代表事件初步已畫下句號，醫護人員也已完成年後營運準備工作。他指出，過年期間特別到衛生福利部桃園醫院視察，部桃的醫護人員對回到工作崗位非常有信心與期待。