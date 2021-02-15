拜登首場G7峰會2/19登場　聚焦疫情、經濟、中國等議題

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）G7（七大工業國組織）會議將在週五（19）以視訊方式舉行，這也將是美國總統拜登上任後首度與G7領袖齊聚一堂，他將聚焦於武漢肺炎因應、全球經濟，以及中國等議題。

這場虛擬會議將由英國主辦，包括美國、加拿大、法國、德國、日本、歐盟執行委員會，以及歐盟高峰會等領袖都將出席。

白宮在週日（14）晚間透過新聞稿表示，拜登（Joe Biden）將著重在疫苗生產、分配、供給等方面的協調，以及應對新興感染疾病的全球動員與合作。

拜登也將強調透過工業國家維持經濟支持，協助重建並復甦受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴重打擊的經濟。

拜登還將討論透過投資增強集體競爭力，以及重新檢視國際規則以因應中國所帶來的經濟挑戰。

英國首相強森（Boris Johnson）則表示，他將在週五的視訊會議中呼籲各國領袖合作對抗武漢肺炎這個「共同的敵人」。

除了呼籲G7領袖共同研擬對抗武漢肺炎的方法外，強森也將要求針對國族主義與分裂政治延宕了初期對抗武漢肺炎作為的問題，提出解決辦法。

即使最近幾週全球武漢肺炎病例有所減少，許多國家也開始接種疫苗，武漢肺炎新型變種病毒仍舊威脅各國。