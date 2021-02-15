Facebook也要出智慧手錶？萬眾矚目傳明年發售

Facebook的 內部人士透露 ，這款手錶會以Andriod系統連結行動網路來獨立於手機運作。(圖/Unsplash) Facebook的 內部人士透露 ，這款手錶會以Andriod系統連結行動網路來獨立於手機運作。(圖/Unsplash)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）又一生力軍加入智慧穿戴戰場？路透社近日報導，Facebook正在秘密研發智慧手錶，並計劃於明年上市。雖然目前Facebook尚未發表官方聲明，許多科技媒體卻已透過內部人士了解相關資訊，可謂備受矚目。

說到智慧型穿戴式裝置，很多人會聯想到Apple、三星和Google三大品牌，不過明年可能會有新的局勢出現。Facebook內部人士透露，這款手錶會採用Andriod作業系統，可連網，也可以利用Facebook自家的通訊軟體Messenger來發送訊息，同時亦具備智慧手錶最基本的健康監測功能。

為了和市佔率高達55%的Apple與其他大廠牌區隔市場，Facebook智慧手錶傳將立基於社群資料的基礎，利用高達30億個活躍用戶來打造強大的社群功能，像是偵測附近友人，或是與朋友一起分享健康資訊，達到相互監督的效果。

Facebook近年來不只在軟體上嘗試創新，更多次開發硬體設備，盼能有更全方位的發展。像是在2014年以20億美元收購Oculus VR，進軍虛擬實境市場，推出虛擬實境頭戴式顯示器Oculus Rift。而後Facebook又在2018年推出自家品牌掛名的首款硬體產品Portal，標榜智慧螢幕與聲控視訊功能。

不只如此，根據科技新報的報導，Facebook 在 2019 年收購新創公司CTRL-Labs，該公司主要是製造以神經介面為基礎的輸入裝置，亦即使用者無需按鍵觸控，可直接將大腦的神經傳導轉為數位訊號，操縱電子裝置。此外，Facebook 也計劃在今年發表首款AR智慧眼鏡。

然而，肇因於過去Facebook在個資和隱私權方面的漏洞，讓許多人對於Facebook智慧手錶有所顧慮。因此Facebook將面臨的不只有功能面是否和Apple及Google比拼，資安措施能否更加完善也是一大挑戰。