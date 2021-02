英國王室再添新成員　哈利王子與妻子梅根宣布喜懷二胎

(台灣英文新聞/國際組 外電報導)英國王子哈利(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)在西洋情人節(14)當天宣布他們將迎接第二個小孩;新成員將成為王位第八順位繼承人。

BBC報導,兩人的發言人在昨日公布這項消息,「薩塞克斯公爵及夫人正期待他們的第二個孩子,並感到非常高興。」

白金漢宮發言人則表示,女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)、菲利普(Prince Philip)親王、威廉(Prince William)王子,以及所有王室成員們對這項消息感到開心,並祝福他們安好。

哈利與梅根沒有公布孩子性別,也沒透露預計臨盆時間,僅公開一張倆人的黑白合照,照片中梅根的孕肚已明顯隆起。

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9