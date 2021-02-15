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英國王室再添新成員　哈利王子與妻子梅根宣布喜懷二胎

哈利與梅根沒有公布孩子性別，也沒透露預計臨盆時間

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/15 10:01
英國王子哈利（右）與妻子梅根（照片來源：美聯社）

英國王子哈利（右）與妻子梅根（照片來源：美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　外電報導）英國王子哈利（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）在西洋情人節（14）當天宣布他們將迎接第二個小孩；新成員將成為王位第八順位繼承人。

BBC報導，兩人的發言人在昨日公布這項消息，「薩塞克斯公爵及夫人正期待他們的第二個孩子，並感到非常高興。」

白金漢宮發言人則表示，女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）、菲利普（Prince Philip）親王、威廉（Prince William）王子，以及所有王室成員們對這項消息感到開心，並祝福他們安好。

哈利與梅根沒有公布孩子性別，也沒透露預計臨盆時間，僅公開一張倆人的黑白合照，照片中梅根的孕肚已明顯隆起。

這將是梅根在2019年5月產下亞契（Archie Mountbatten-Windsor）後，兩人再度迎接新生兒。梅根在去年７月透露自己曾經流產，並表示對此非常傷心。

兩人的第二個孩子將成為女王伊莉莎白二世及菲利浦親王第10或11個孫子，王室另一成員廷德爾（Zara Tindall）也預計在今年產下一子。他（她）將是王位第八順位繼承人，並可繼承封號。

哈利與梅根在2018年結婚，隔年產下一子，兩人在去（2020）年3月宣布退出王室高級成員，現居美國加州。
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