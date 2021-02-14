春節不打烊！台北國際線上書展　韓國主題展、Online Book秀、國際沙龍超精彩

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)2021台北國際書展線上書展春節不打烊!

因應近期疫情變化，連假期間國內大型活動紛紛取消或延期，但2021台北國際書展線上書展春節不打烊，包含韓國主題國主題展、Online Book秀、閱讀大小事，以及超過20位知名國際作家們的「國際沙龍Online」影音陣容。

文化部表示，2021台北國際書展線上書展online，「主題展」包含「致敬兒童文學大師 強尼．羅大里義大利名家插畫展」、2021台北國際書展大獎及2021金蝶獎年度精彩作品，還有「MANGA MADE IN ITALY 漫画-義大利製造」，以及韓國主題國「XYZ」線上展覽。

「Online book秀」則串聯上百家參展出版社參與，展示超過1,000本的線上主打書，還有超過400場的圖書館、藝文相關活動在「閱讀大小事」網站中呈現，歡迎民眾展開個人獨一無二的美好閱讀體驗。

在「閱讀沙龍Online」部分，除了「參展單位推薦」呈現超過200支出版社精彩閱讀影片，「TiBE精選」更囊括有諾貝爾文學獎得主石黑一雄、《暮光之城》作者史蒂芬妮．梅爾、韓國最知名的插畫家Suzy Lee，以及榮獲日本芥川獎與渡邊淳一文學獎等肯定的平野啟一郎、榮獲美國國家書卷獎的哈金、二度入圍曼布克獎最備受矚目的印度作家艾米塔．葛旭（Amitav Ghosh）等，共計超過20位來自法國、德國、義大利等國的講者共同聯手的精彩節目。

此外，文化部近年來攜手全台實體書店、文史工作室等一同打造以「文本」結合「走讀文化路徑」，主題橫跨文史、藝術、產業文化、生態科學、社會關懷或文化平權的閱讀體驗推廣活動。

歡迎民眾自行規劃一場緩步款行的走讀台灣深度之旅，透過行腳形式走訪各地人文風景，如日式風格的「紀州庵文學森林」、位在新瓦屋客家文化保存區的「或者書店」、擁有豐厚歷史的台中市「中央書局」、嘉義地區獨樹一格的地方風景「洪雅書房」等獨立書店。

【文化部線上閱讀相關活動資訊】

「2021台北國際書展」線上書展：https://tibeonline.tw/

「2021台北國際書展」韓國主題國線上展：https://goh.sibf.or.kr/

走讀台灣：https://worldbookday.culture.tw/