醫師：適當重訓有助老人減緩疼痛 降低跌倒風險

卓新復健科診所院長卓彥廷（左）表示，運動能改善老年人身體問題，但事前要循序漸進、注意自身慢性病。 卓新復健科診所院長卓彥廷（左）表示，運動能改善老年人身體問題，但事前要循序漸進、注意自身慢性病。 (來源 中央社)

老年人常有身體疼痛，一旦跌倒即便康復，往往更不願意運動。不過復健科醫師指出，適當重訓能改善下背、膝蓋、肩膀疼痛，更可降低跌倒機會；但老年人常患有慢性病，建議先詢問運動醫囑，並由專業訓練者陪伴。

卓新復健科診所院長卓彥廷受訪表示，文獻統計老年人最常見身體疼痛是下背痛，其次是髖關節、肩頸和膝蓋；疼痛問題源自身體退化、不當使用，或是肌肉流失。

卓彥廷指出，適當運動、重訓，能有效改善身體病痛，他在門診時常給予病患「運動處方」。

他舉例，如患有膝蓋退化性關節炎的老人，透過阻力訓練提升臀部、大腿肌群力量後，也會改善疼痛。

雖然如慢跑、登山等有氧運動也有益老人心肺功能，不過卓彥廷說，若沒有增加足夠肌肉支撐，反而會加速關節磨損，建議有氧運動、阻力訓練、柔軟度運動、神經肌肉控制運動及平衡運動都併行。

近年因肌少症被廣泛討論，越來越多老年人願意走入健身房開始重訓。卓彥廷說，這是很好的現象，但老年人可能自身有心血管疾病、高血壓、糖尿病、關節炎，這都會導致運動限制甚至是傷害；根據美國運動醫學會（ACSM）的老年人運動處方，重訓應著重循序漸進提高強度，而非組數與次數，新手應從可負荷最大重量的40%開始。

他強調，銀髮族在重訓前最好先尋求醫師醫囑，若無任何重訓經驗，建議由專業的健身教練或物理治療師循序漸進指導。

內湖恆新復健科診所院長王思恒指出，人類肌肉會隨著年紀增加流失，若不運動或重訓，40歲以後開始逐漸流失，65歲後可能會面臨肌少症，甚至走路困難。

他回憶，曾收治70歲的肌少症患者，無法從椅子上靠自己力量站起來，甚至坐馬桶後無法起身，由於當時沒人幫忙，病患就在馬桶上坐了一整天。

此外，台灣人10大死因排名第6名為「事故傷害」，而老年人事故傷害除了車禍，跌倒也是其中一項，不少老人更視跌倒為畏途。

王思恒解釋，老年人跌倒因素除了視覺、平衡感變差外，肌肉量不足也是主因；即使耳聰目明，平衡感很好，若肌力不足，仍無法將快跌倒的身體「拉回來」；老年人因為骨質疏鬆，跌倒可能導致腦出血和髖關節骨折，即便身體撐過開刀，也易因長期臥床導致壓瘡、泌尿道感染等併發症，因此死亡率較高。

不過王思恒說，研究顯示運動與重訓能有效降低跌倒風險，以他曾收治患者的經驗為例，70歲的奶奶因長年有運動習慣，雖然浴室濕滑跌倒造成壓迫性骨折，但開刀術後恢復良好，沒有骨折患者的病態。

王思恒比喻，即便長輩有運動習慣，但依然有可能受傷，「不可能是無敵鐵金剛」，不過遇到意外，身體恢復速度仍比沒運動的長者更快。