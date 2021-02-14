預防肌肉流失 銀髮族成為健身房常客

66歲的朱一馨（左）多年前察覺肌肉流失影響生活作息，但自從重訓後卻覺得擺脫了長年腰痛。 66歲的朱一馨（左）多年前察覺肌肉流失影響生活作息，但自從重訓後卻覺得擺脫了長年腰痛。 (來源 中央社)

台灣近年因社群媒體及名人推廣，健身風氣興盛，雖然健身房以年輕顧客為大宗，但不乏銀髮族面孔。許多長輩反映，專業教練指導且持之以恆運動，不僅體力充沛，也有更好的生活品質，盼能「活到老，動到老」。

66歲的朱一馨從貿易業退休，她回憶，雖有定期游泳習慣，但6年前開始察覺自身肌肉流失，不僅頻繁腰痛，從坐姿站起時也常沒力氣、爬樓梯膝蓋無力；經游泳教練推薦之下，開始找專業教練學習重訓。

朱一馨說，重訓初期雖然有些挫折，甚至害怕深蹲，但一年半的時間下來，不僅體力、體態都變好，也不太會彎腰駝背，從椅子起身不再困難；由於深諳運動帶來好處，即便近年有肺炎疫情，也沒有打消重訓念頭，頂多就是戴口罩運動，更直言「應該會維持（健身習慣）到老死」。

67歲的李麗美接觸重訓4年、每週上2堂課，她時常與同輩的銀髮族分享健身帶來的好處，甚至希望能呼朋引伴一起健身，不過同輩們大多反映「請教練價格稍高」、「重訓器材很重很可怕」，或是過往健身房經驗不佳，因而沒能成功開始重訓。

雖然沒能跟朋友一起運動感到可惜，但李麗美坦言，她想要持續運動下去，甚至常跟教練開玩笑，「你不要害怕我不上課，我反而害怕你轉行不教。」

前立委、退役中將帥化民現年77歲，他因為10多年前開刀身體虛弱，4年前住家附近的健身中心找教練指導，現在不論是自由重量的深蹲、硬舉、臥推，或是器械式訓練，皆可上手。

帥化民說，「過了75歲很容易老態就出來，走路像麻雀一樣小步」，建議年輕、中年、老年都要運動；可能是他覺悟得比較早，還有開始重訓，與他差不多年紀的同學或同輩，多半走路蹣跚，但他依舊走路輕快。

帥化民觀察，軍人在30歲上下因為在部隊服役，還需要跑步練體能，但到了40歲以後就變成坐辦公室的高級軍官，反而鮮少時間運動，「沒有及時投資身體」。

復健科醫師王思恒經營網路頻道「一分鐘健身教室」頗受歡迎，他受訪時也談及母親的運動健身史。

他回憶，母親年輕時雖有跳舞習慣，但每次跳舞後膝蓋發腫，經醫院診斷得知膝蓋退化，醫師甚至告誡不要運動。

王思恒說，不過近年母親對他的運動知識頻道內容感到好奇，在他引導之下也開始接觸重訓，訓後發現雙腿變得有力，從事瑜伽運動也變得更靈活，甚至不再肩頸痠痛，雖然年近花甲但仍相當樂活。