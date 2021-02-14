日本福島外海7.3強震　竟是10年前311東日本大地震的餘震

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本13日晚間發生7.3強震，研判是2011年東日本大地震的餘震。

綜合媒體報導， 日本13日晚間11時08分東北部福島縣外海發生7.3強震，震源深度60公里，最大震度6強，但沒有發生海嘯的威脅。

日本氣象廳在地震發生後發布研判是規模7.1，後來上修至規模7.3。

目前傳出傷者的地區包括福島縣、宮城縣、關東地方的茨城縣、栃木縣、千葉縣、埼玉縣、群馬縣、神奈川縣，累計共有104人。

福島縣東京電力公司福島第一核電廠以及福島第二核電廠，並未發現有重大異常情況。這兩座核電廠目前處於進行廢爐作業狀態。福島第一核電廠在10年前發生大地震和海嘯後發生爐心熔毁事故。

日本氣象廳地震情報企畫官強調，研判這起地震是2011年東日本大地震的餘震。今後一週左右，可能會發生最大震度6強的地震，呼籲民眾務必注意人身安全。非不得已不要到危險地區。

她說，餘震發生的範圍、搖晃情形，整體而言有慢慢降低的傾向，但年間發生地震的次數比311大地震前更多，民眾有必要持續留意。

觀測到震度6強的地區包括宮城縣藏王町、福島縣相馬市、國見町、新地町。觀測到震度6弱的地區包括宮城縣石卷市、岩沼市、登米市、福島縣的福島市、郡山市、須賀市、南相馬市等。