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台灣初三國道交通量估為平時1.6倍　23路段易壅塞

高公局預估14日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

By 台灣英文新聞
2021/02/14 09:45
高公局預估14日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均的1.6倍（圖/高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）

高公局預估14日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均的1.6倍（圖/高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)高公局預估14日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預估易壅塞路段為：國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、下營系統-大灣，國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間，國5南向南港系統-坪林，國10東向仁武-燕巢系統，國1北向鼎金系統-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、大山-香山、草屯-霧峰、沙鹿-大甲、關西-大溪，國5北向宜蘭-坪林，國10西向仁武至左營及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。

國道主要疏導措施，包括入口高乘載管制：6-12時國5南港系統南向、14-21時國5蘇澳至頭城北向及13-18時國1高雄端至湖口北向與國3九如至大溪北向。

入口匝道封閉方面：0-12時國5石碇、坪林南向，0-24時國1平鎮系統南向、埔鹽系統雙向、國3西濱北向及7-19時國1虎尾、仁德北向、國1王田雙向、國3名間雙向。另外，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局
國道

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