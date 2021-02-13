趙少康頻出招 江啟臣：爭黨內職務一切按制度走

媒體人趙少康表態盼選黨主席，又進一步宣布爭取國民黨提名參選2024總統，國民黨主席江啟臣說，任何人想爭取黨內職務，歡迎也尊重，但一切都照黨內制度走。



國民黨下午發布新聞稿表示，江啟臣大年初二（13 日）中午偕同夫人劉姿伶回娘家，與家人午餐後至大新店地區重要的信仰中心太平宮參拜，並發送福袋給現場民眾，祈求新的一年大家平安健康。



被問及春節期間行程滿檔，外界解讀是為了拚主席連任，江啟臣表示，擔任主席後一直很拚，他同時也是立法委員，行程多是正常的，黨務及立委工作，以及推動公投等，都是最重要的事。



至於明天（14日）預定至三重先嗇宮參拜，可能與趙少康同台，江啟臣表示，歡迎大家一起來拜年，共同祈求國泰民安，都是好事。被媒體問到自己是否為2024總統大選的可能人選，江啟臣表示，大家應該為黨的2024共同努力，民眾希望看到國民黨能跟人民站在一起，爭取人民給予再次的機會；任何人想爭取黨內職務，或對2022、2024年的選舉，想代表黨參選，都歡迎也尊重，但一切都照黨內制度走，他也會做好黨主席應該扮演的角色。



江啟臣表示，黨內有相關的選舉辦法與施行細則，一切依照程序，黨員的權利義務大家都平等。



國民黨立委蔣萬安對於是否參選台北市長，近日回應「該是我要扛的責任，我不會迴避」，被解讀鬆口參選。江啟臣表示，蔣萬安非常優秀，大家也都有高度期待，有關明年選舉布局及提名工作，都會照現有機制走，年後也會有相關內部討論，新的一年，希望國民黨可以「牛」轉乾坤，再創新局。



此外，針對前總統馬英九說不應拒絕中國大陸疫苗，江啟臣表示，疫苗應該有效、安全、足夠、能夠拿得到，所有防疫政策中，應避免任何可能造成歧視的行為或語言。



被問到先生江啟臣被拱為總統人選是否會有壓力？劉姿伶表示，尊重江啟臣的想法，「時間還沒有到，無法斷定到底誰是候選人。」